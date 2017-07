Kyrkans internationella grupp i Mockfjärd har – genom Svenska kyrkan – skickat drygt 20 000 kronor till svältkatastrofen i Afrika. Pengarna har gruppens tolv medlemmar fått in genom bland annat loppmarknaden, som är öppen samtidigt med Lions loppis är öppen, samt genom brödförsäljning under fastan, lotterier vid Slink in, en konsert inför Mockfjärdsdagen och via en insamlingsbössa vid Ica i Mockfjärd.