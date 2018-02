Fortsatt många olyckor i snövädret – turistbuss körde av vägen

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för snöfall i Dalarna som kan ge mellan 10-15 centimeter snö under natten mot fredag. Under fredagen ska det sedan fortsätta snöa. Flera olyckor med plogbilar har under dagen inträffat i länet.

Se vår reporter berätta om läget vid en plogbilsolycka i Borlänge tidigare i dag i tv-klippet:

Strax innan klockan 17 gick Trafikverket ut med en varning för träd som hängde över vägbanan på E16 mellan Falun och Hofors.

När räddningstjänsten var på väg till ett annat uppdrag i Borlänge upptäckte man en trafikolycka vid Backarondellen, där en personbil hade kört in i vajerräcket. Inga personer ska ha skadats i olyckan.

Inom en halvtimme mellan klockan 17.30 och 18 inträffade två trafikolyckor strax utanför Hedemora. I den första hade två bilar krockat i norrgående riktning på riksväg 70 mot Säter. Även i den andra, som inträffade på riksväg 69 i höjd med Österby, var två bilar inblandade. Inga personer ska ha fått allvarligare skador i någon av de olyckorna.

Vid klockan 18.51 kom larmet om en bussolycka i Stöten. En buss full med passagerare hade kört i diket, men alla klarade sig utan skador.

En timme senare inträffade en viltolycka på riksväg 66 strax söder om Malungsfors. En personbil hade krockat med en älg. Tre personer var inblandade i olyckan, varav en fick lindriga skador.

