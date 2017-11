Förtrollande Good Harvest charmade publiken i Falun

Det var cirka ett år sedan Good Harvest uppträdde i Falun trots att de själva bor i staden. Nerverna syntes, det fanns flera vänner och bekanta till duon i publiken, och som Hanna Enlöf säger i intervjun efter konserten; det går inte då att komma undan och vara oärlig.

Vi livesände de första fyra låtarna: Se reprisen här

Kulturhuset var fullsatt. Hanna Enlöf och Ylva Eriksson hade ett band med sig som gav kraft åt låtarna när det behövdes. De var sårbara och personliga vilket bara förstärkte framträdandet. De medgav novemberdepp, drog roliga historier och i nervositet satte de sladdarna fel ett par gånger.

Duon lyste kanske självklarast och mest självsäkert, inte helt oväntat, i sina covers av Bob Dylans "Don't think twice it's alright" och Joni Mitchells "Woodstock". Även deras dala-polska var en höjdpunkt som rev ner jubel.

Även avskalade ögonblick som när Ylva satte sig framför Hanna, båda två med gitarr i knät, och spelade instrumentallåten "Trasten" från nya skivan fungerade riktigt bra. Ensamma på scenen med mörker omkring sig och en knäpptyst publik framför sig så lyckades två gitarrer omvandla fredagskvällen till något förtrollande.

Det var den andra låten för kvällen som de bara hade spelat en gång tidigare det senaste halvåret. Det märktes att duon ville ge Falupubliken lite extra, och publiken sög i sig allt de kunde.

Passande nog spelade de också sin senaste singel, en cover av Whams "Last Christmas" – denna peppiga lättnynnande jullåt som är helt sönderspelad i alla kanaler genom åren. Texten är inte lika glad som Whams musik, och i Good Harvests tappning fick den sin rätta skepning. Helt omgjord och milslångt från originalets ljudbild blev det äntligen den juldepp-låt det egentligen är. Hatten av för den tolkningen.

Överlag blev det en mycket stark konsert där skicklighet, skönsång och närvaro skapade magi. Det hela slutade också passande nog i en stående ovation.

Vad: Good Harvest

När: 19.30, 17 november.

Var: Kulturhuset tio14 Falun

Längd: 1 timme 40 minuter

Betyg: 4/5