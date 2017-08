Försäljningen av begagnade bilar minskade mest i Dalarna

Det är kvartalsstatistiken från KVD Bilpriser över försäljningen av begagnade bilar i Sverige som redovisar ny statistik.

Dalarna visar en minskning på 7,4 procent under andra kvartelet 2017 jämfört med samma period under 2016.

I Dalarna såldes totalt 10 156 begagnade bilar.Den mest sålda begagnade bilen i länet var en Volvo V70.

Inte mindre än 17 av 21 län visar minussiffror för perioden. Bäst har försäljningen av begagnade bilar varit i Blekinge, + 4,8 procent.

–Vi ser ett trendbrott på marknaden. Tidigare har vi sett en minskad försäljning enstaka månader men inte som nu under ett kvartal. Bakom minskningen står en vikande privatförsäljning, som har gått ned under flera kvartal, säger Jonas Björkman, vd på KVD Bilpriser, i ett pressmeddelande.

– Det kan förklaras av ökad privatleasing och att det idag blivit vanligare bland privatpersoner att ta hjälpa att sälja sin bil via olika nättjänster och via bilhandeln som tar ansvar för försäljningen, istället för att själva sälja bilen via annonsering, säger Jonas Björkman.

Under andra kvartalet 2017 såldes 307 125 begagnade bilar i Sverige, vilket är en minskning med 4 804 sålda bilar jämfört med samma kvartal förra året.

Den privata bilförsäljningen tappade samtidigt som försäljningen via bilhandeln ökade något.

FAKTA: De vanligaste sålda begagnade modellerna

Volvo V70 18 885 bilar/-4,4%.

VW Golf 14 165/+4,3%.

VW Passat 11 551/-1,5%.

Saab 9-5 7 260/-8,7%.

Saab 9-3 6 469/-3,8%.

Audi A4 6 345/-4,8%.

Ford Focus 6 118/+0,1%.

Volvo V40 5 147/+4,0%.

Audi A6 4 676/-3,9%.

Opel Astra 4 405/-5,2%.

Källa: KVD Bilpriser