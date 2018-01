Farligt och slitigt för länets bilbärgare: "Folk kör inte med huvudet längre"

TV: Bärgaren om det livsfarliga säkerhetsläget:

Det har varit en period med mycket snöfall i hela landet. Den vita nederbörden har gjort att länets bärgare har haft det slitigt för att hålla jämn takt med alla inkommande jobb.

Tobias Malmberg på Falck Bilbärgning, som tillsammans med Assistancekåren dominerar marknaden i länet, berättar om den senaste tiden:

– Det är extremt, det har aldrig varit så här mycket jobb på mina fem år. Det går dygnet runt, man hinner stöka undan ett jobb, då ramlar det in två nya – det byggs på ända in på nätterna. Vi håller på till två tre på nätterna sen är det upp på morgonen igen. 20 till 30 bärgningar per dag har det varit sista tiden.

Tidningen följer med en stund i bärgningsbilen och Tobias skrattar och säger att han på morgonen i tröttheten råkat ha tvål istället för tandkräm på tandborsten. Det sociala livet får läggas åt sidan ett tag för att hinna med alla jobb.

– För två dagar sedan räknade jag till 293 samtal på mobilen på en dag. Man går liksom in i ett mode för att klara av det. Men det är roligt på samma gång som det är drygt – man lever liksom för det här också. Det blir en livsstil, annars skulle man gett upp för länge sen. Jag älskar branschen – man får vara med när det händer, säger han och fortsätter:

– Vi lever på gränsen. Vi åker alltid ut där andra misslyckats.

Tobias första jobb för dagen är att lasta av en lastbil med släp vid Romme industriområde utanför Borlänge. Släpet är snett efter att ha legat på sidan. Ekipaget bärgades natten innan och det blev en långdragen procedur:

– Den välte vid ett broräcke i Tyfors och la sig på sidan. All last fick bäras av för hand för att vi skulle kunna bärga den. Från början var vi bara tre man men sen blev vi några fler.

Efter att lossningen är klar väntar nästa uppdrag någon kilometer västerut – en strejkande ledbuss som inte hanns med under gårdagen. En så kallad sticka fälls ut och lyfter upp bussen i framändan. Luftslang kopplas in för att lossa bromsarna.

Allt verkar rulla på fint men efter några hundra meter måste Tobias pumpa upp bussens luftfjädring för att inte riskera att midjan slår i något gupp.

Upp i hytten, några klunkar energidryck sedan är bussgaraget nästa anhalt där mekaniker ska ta över och utreda varför bussen inte startade under gårdagen.

Tobias berättar att det blivit allt vanligare att spärra av hela vägar när olyckor sker:

– Säkerheten på vägen är bedrövlig. Jag får den känslan att folk inte kör med huvudet längre, man vill bara komma fram. Körde folk försiktigare så skulle vi inte behöva stänga av helt. Jag har varit med om långtradare som inte saktar in alls fast jag jobbar ute vid vägen. Jag vill komma hem jag också.

Vid bussgaraget lossas lasten utan problem. Litet skämtande och munhuggande med personal på plats och sedan bär det av mot nästa uppdrag – hämta trasig lastbil för vidare transport till Gagnef.

När är du ledig?

Jag skulle egentligen vara ledig i helgen men man lämnar inte en kollega i sticket. Jobben strömmar ju in i samma takt fast jag åker hem, avslutar Tobias Malmberg.