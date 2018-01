Förutom Faluduon uppträdde bland annat Petter och Jill Johnson på årets gala.

Good Harvest släppte sitt debutalbum "In A Life And Place Like This" förra året och turnerade som förband till Per Gessle under sommaren.

Se reprisen: Vi livesände fyra låtar från konserten med Good Harvest

Läs också: Efter nätsuccén och skivkontraktet– nu siktar Faluduon Good Harvest mot USA