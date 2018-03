Trafikolycka på Lugnetleden: "En tredje bil halkade in och touchade en av olycksbilarna"

Kartan ovan anger ungefärlig position. Koordinaterna kommer från SOS Alarm.

Larmet om trafikolyckan inkom till SOS Alarm vid klockan 21.02 på fredagskvällen.

Det handlade en olycka där två personbilar är inblandade, på E16/Lugnetleden i Falun, vid trafikplats Norslund.

Förarna i de båda bilarna var ensamma i sin respektive bil och ingen av dem skadades.

– Bilarna har bärgats från platsen och all blåljuspersonal har lämnat platsen. Vi var kvar på platsen för att hjälpa polisen med att hålla avspärrat. Det var nämligen en tredje bil som halkade in i olyckan, och touchade en av olycksbilarna. Men det gick också bra. Olyckan påverkade bara trafiken lite grann, i riktning ner mot stan, säger Per Stridde, insatsledare vid räddningstjänsten Dala Mitt.

