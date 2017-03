Tips och råd från experter på Släktforskningens dag i Falun

Släktforskningens dag uppmärksammades under lördagen över hela Sverige. Just i Falun hade en ovanligt stor uppslutning av intresserade tagit sig till stadsbiblioteket för att få tips. På stadsbiblioteket fanns under dagen experter från Falubygdens släktforskarförening på plats för att visa hur forskningen går till.

– Jag trodde inte att det skulle komma så pass mycket folk som det gjorde idag! Då det är skidor på tv och allt, men det har varit ovanligt många här idag, konstaterar Elisabet Hemström, bibliotekarie och ansvarig för släktforskningens dag i Falun.

Intresset för att släktforska har vuxit sig större och större i Sverige de senaste åren. Allt fler blir intresserade av att veta mer om sitt ursprung och sina förfäder. Oftast är det nyblivna pensionärer som intresserar sig, enligt Elisabet Hemström.

– Själv har jag släktforskat i nästan 50 år, eller vänta, är jag verkligen så gammal? 45 år kanske, haha! Sedan jag var ung har jag intresserat mig i alla fall.

Idag kan man göra det själv via sin egen dator hemifrån. Då får man dock betala för släkthandlingarna. Elisabet tipsar om att börja med att komma till biblioteket för att få hjälp gratis. Här finns Dala-samlingen, som är en bra utgångspunkt att påbörja sin släktforskning i. Just i Dalarna finns en gedigen samling av gamla kyrkoböcker och församlingsskrifter, som med fördel kan användas.

På frågan om hur lång tid det tar att få reda på sin släkthistoria är svår att ge ett rakt svar på.

– Det kan ta precis hur lång tid som man själv vill! Att göra ett släktträd tar inte jättemånga år, men ju mer man forskar desto mer intresserad blir man, berättar Elisabet Hemström.

