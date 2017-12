En kvinna har under torsdagen ringt och anmält ett inbrott i sin bostad. Hon tror själv att det skedde under föregående helg, och att tjuven/tjuvarna eventuellt tog sig in genom ett litet fönster i hallen.

Inbrottet upptäcktes under onsdagen, men då kvinnan inte trodde att något var stulet så hörde hon inte av sig till polisen. På torsdagen upptäckte hon dock att det bland annat saknas smycken, och har därför nu gjort en anmälan.