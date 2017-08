Pop- och rockkören fyller 5 år – firar med "längre och festligare konsert"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Anna Palmér startade Pop- & rockkören i Falun 2012. I dag består kören av två körer med totalt 280 medlemmar och med ytterligare 200 personer som står i kö för att få vara med.

I ett pressmeddelande berättar grundaren och körledaren Anna Palmér att kören under årens lopp har sjungit låtar på olika teman, som "Svenska Hits", "Back to the 80s", "Soundtracks", The way we sing MUSICALS", "Love, love, love", "Simply the Best" med flera.

Under hösten kommer kören att jobba inför konserter den 4 och 5 december med temat "Celebration".

– Femårsjubileet firas med en längre och festligare konsert, en ny logga och grafik samt en ny kör i Jönköping som startar i slutet av augusti, under ledning av Lina Häger, skriver Anna Palmér i pressmeddelandet.

Medlemmarna i kören kommer från sprida orter, bland annat Falun, Borlänge, Ludvika och Leksand och medlemmarna är allt mellan 16 och 75 år gamla.

– Många stannar också flera terminer. Det är en kör för vuxna där glädje är i fokus. Att få göra det tillsammans är hela grejen och att ha kul. Alla som söker och får plats får vara med, oavsett vilken nivå man ligger på, sade Anna Palmér i en intervju tidigare i år, inför körens tionde konsert med temat "We are dreamers".

