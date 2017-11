Ny utbildning för de som vill starta upp eget företag

Den riktar sig till dem som har ambitionen att driva eget men som är i behov av kontakter, kunskap och bredare nätverk för att våga komma igång.

Falun är huvudort men det finns möjligheter att starta liknande kursverksamhet i Borlänge, Gagnef, Leksand och Rättvik.

"Det här ger stora möjligheter för de som har entreprenörsidéer. Deltagarna får grundkunskapen i vad som behövs när det gäller, att starta eget t ex affärsplan, budget, prissättning, skattesystem, bolagsform och mycket annat", säger Benny Astor, platschef för Work For You i Dalarna.

Utbildningen vänder sig i första hand till redan arbetslösa eller personer som riskerar att bli det. Arbetsförmedlingen gör urvalet av deltagare via sina handläggare.

