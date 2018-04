Nu börjar arbetet med ny Falumodell mot psykisk ohälsa i skolan

När skolchef Jonatan Block föreläser i fullmäktige tar han hjälp av en scen ur ”Sagan om Ringen”. Budskapet är att Falu kommun nu ger sig in på okänd mark där ingen tidigare har gått.

Det handlar om Skottlandsmodellen - "Getting it right for every child”. I Falun är namnet "Tillsammans för varje barn". Syftet är samarbete och hjälp direkt vid tidiga tecken på psykisk ohälsa.

Den som trycker på startknappen är en ”named person”, i Falun kallad ”trygghetsperson”. Det kan vara en rektor eller förskolechef.

Ett familjeteam med olika yrkesgrupper rycker ut direkt.

Teamet bildas under våren med redan anställd personal. Meg Wallin talar om helhetsperspektiv, tvärprofessionellt arbete och en plan för varje barn.

I det första försöket ingår Hälsinggårdsskolan och förskolorna Tallkotten och Lunden.

Meg Wallin ser stora fördelar med att teamet går in tidigt. Det ökar chanserna till snabb hjälp.

Samarbetet mellan myndigheter ska avlasta. Föräldrar slipper passa telefontider, söka olika kliniker, möta handläggare som ger olika besked eller bollar ansvaret vidare.

- Trygghetspersoner är samordnare och håller i kontakterna. De för barnens talan.

Lärare och förskollärare ska kunna vara pedagoger och lämna över socialt stöd eller vård till rätt profession.

- Idag har vi många lärare som känner att arbetet är övermäktigt. De lämnar yrket. När obehöriga kommer in kan de inte alltid se barnens behov. Det här är onda cirkla som växer.

Arbete med tidiga tecken kring ohälsa avlastar också specialistvården, exempelvis BUP, barn och ungdomspsykiatrin, framhåller Meg Wallin.

Hon betonar att familjeteam inte ersätter ”linjeverksamhet”, ordinarie tjänster exempelvis på vårdkliniker, i elevhälsan eller på socialkontor.

- Det fortsätter ju som vanligt.

Målet längre fram är att varje skolområde har ett eget familjeteam.

Meg Wallin berättar om stor uppslutning i Falu kommun bland personal som arbetar med barn.

– Det finns en sådan stark längtan att jobba på det här sättet. Många ser behovet, men få kommuner och landsting har hittills brutit mönster.

En förutsättning är att föräldrar säger ja till att familjens berättelse blir känd över myndighetsgränser, betonar hon.

- Det vi ser hittills är uppskattning. Vi vill ju också att föräldrar ska känna stöd och att de inte är ensamma. Vi ska arbeta tillsammans.

Andra kommuner, landsting och statliga myndigheter följer nu satsningen i Falun med intresse, berättar Meg Wallin. I vår ordnar kommunen en rikskonferens om arbetet med ”Tillsammans för varje barn”.

Mer fakta om arbete mot psykisk ohälsa i Falun:

I nya familjeteamet ingår specialpedagog från grundskolan, specialpedagog från förskolan, fritidsledare/resursperson, skolsköterska och sjuksköterska från vårdcentralen, kurator, arbetsterapeut och familjebehandlare.

Falu kommun använder statsbidrag för arbete mot psykisk ohälsa till utveckling av "Tillsammans för varje barn".

I fjol startade även ett så kallat konsultationsteam. Syftet var att lyfta situationer för barn med ohälsa, knyta kontakter och ge råd mellan yrkesgrupper. Ansvaret skulle också snabbt hamna rätt.

Konsultationsteamet arbetar nu vidare med fler skolor. I vår ingår skolorna i Hälsinggården, Hosjö, Hälsingberg, Aspeboda, Vika, Tegelbruksskolan och Södra Skolan.

Konsultationen fortsätter vid sidan av ”Tillsammans för varje barn” som syftar till operativt arbete genom nya familjeteamet.

