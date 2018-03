Landstinget Dalarna fick telefoniproblem – "Allmänheten kan ringa 1177"

Landstinget Dalarna hade problem med telefonin under måndagen.

Bland annat gick det inte att ringa in till landstinget.

– Allmänheten kan ringa 1177, men vi uppmanar till att vänta med att höra av sig med frågor som inte är akuta eller brådskande, sade Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Problemet löste sig under kvällen.