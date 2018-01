Korså bruk – populär by mitt i skogen: "Det är ju litet strapatser ibland"

Korså bruk heter den lilla byn som ligger i kommunens östra del, nära gränsen till Gästrikland – på kartan är det närmare till Hofors än till Falun.

Byn ligger omgiven av miltals med skog och byggdes kring det järnbruk som togs i drift på platsen 1841.

Under brukets storhetstid på sent 1800-tal bodde här knappt 400 personer. 1930 lades bruket ned och i dag bor ett 50-tal personer här året runt, men på sommaren dubbelt så många när sommargästerna flyttar in.

Det är fullt i byn – inga bostäder är lediga i dagsläget.

Karta: Här ligger Korså bruk

De flesta tidningen talar med i byn säger att naturen är en viktig orsak till att de valt att bosätta sig här.

Kjell-Åke Höök har bott i byn i två perioder, först på 50- och 60-talet och nu har han efter mellanspel på andra ställen, valt att slå ned bopålarna igen, tillsammans med sambon Yvonne Sjöström.

På 60-talet fanns här skola, bensinmack, affär och post, inget av det finns kvar trots att det är ungefär lika många invånare nu som då.

– Det fanns ju en del service då och mycket barn var det också. Jag gick i skolan här och då var det sex årskurser i samma klassrum. Sedan bodde vi i Hofors i 17 år och sen blev det Falun i 35 år, säger Kjell-Åke Höök, och menar att det inte är så isolerat som man tror:

– Mot Falun är det avsides men till Hofors är det bara 13 kilometer och där finns ju allt man behöver.

Korså bruk ligger mitt i ett vargrevir och det händer att vargarna går mitt genom byn berättar bybon Håkan Kjellin som kämpar med skottning när vi träffar honom.

– Det verkar som det är fyra vargar som går ihop just nu, sen finns det kanske två, tre som är "hang-arounds". Ibland går de rakt igenom byn, det har hänt nu i vinter, de har sitt stråk här, säger han.

Finns det nackdelar med att bo här?

– Nej men man måste ju trivas med att vara ute i skogen så här – det är ju litet strapatser ibland. Charmen är ju att det är lugn och ro, tyst och nära till naturen, säger han.

Claes Olofsson kommer gående med stavar och har alldeles nyss haft närkontakt med djurlivet berättar han:

– Jag träffade på en älgko med två kalvar som pulsade i snön. Det är just det här som gör att jag valt att bo här. Jag har aldrig haft så mycket naturupplevelser som när jag flyttade hit. Jag ser något nytt varje dag, en gång såg jag 24 orrtuppar till exempel – jag trivs alldeles utmärkt här.

Fakta: Korså bruk:

Beläget: Cirka 40 kilometer öster om Falun.

Boende: Ungefär 50 boende året runt, det dubbla på sommaren.

Grundades: Järnbruket som byn är uppbyggd kring togs i bruk 1841.

Storhetstid: 1880-1890 då byn hade en befolkning på ungefär 400 personer.

Att se och uppleva: Gammal bevarad bruksmiljö med museum. Bed&Breakfast med servering i herrgården. Fiskevatten och vandringsleder nära byn.