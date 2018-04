Föreläste i Hans Roslings spår– i syfte att utrota polio

Det var en hel del publik som kommit till Kulturhuset tio14 för att lyssna på Olof Gränström under tisdagskvällen. Föreläsningen arrangerades av Rotary Falun-Lugnet i syfte att samla in pengar till projektet End polio now.

– Jag har länge drivit frågan om att ta hit större föreläsare. I januari förra året var jag i kontakt med Hans Rosling. Han var en upptagen man men vi hann prata fem minuter på telefon då han meddelade att han inte hade tid att komma. Någon vecka senare gick han bort, det var chockerande, säger Jan Magnusson.

Istället kunde Olof Gränström komma till Falun, stadsvetare med bakgrund som lärare. Han arbetar heltid på Gapminder, en svensk stiftelse som grundades av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling.

– Olof föreläser på temat som Hans Rosling satte till världen, vikten av att leta fakta. Media rapporterar gärna om katastrofer men det finns mycket positivt i världen också, säger Jan Magnusson.

Alla pengar som samlades in under kvällen gick oavkortat till End polio now, ett Rotaryprojekt vars syfte är att utrota polio.

– För varje krona vi samlar in till projektet i Rotary international skänker Bill Gates det dubbla, säger Jan Magnusson.

Det var just Bill Gates som var den gemensamma nämnaren under kvällen. Han var god vän med Hans Rosling och stödjer även Gapminder.

Olof Gränström talade om stiftelsens arbete för att bekämpa de missuppfattningar som finns om global utveckling. Han visade på många fördomar vi har om hur världen ser ut.

– Ofta tror vi att vi vet, men vi har fel kunskaper. Det finns tre stora missförstånd, det är att världen är tvådelad, världen blir sämre och att världens befolkning ökar.

Under tisdagsförmiddagen föreläste Olof Gränström även för Lugnetgymnasiets naturelever.

