Fokus 1 maj i Falun: Krockande ideologier – och vår historia

Detta är en pågånde artikelserie. Texten uppdateras.

Skratt mot nazism – Kjell gör motstånd som clown:

TV: Hans far skyddade judiska flyktingar under andra världskriget. Det berättar Kjell Nordqvist. Han gör själv motstånd, som clown. Se intervjun med Kjell Nordqvist och Lina Emanuelsson under clownpromenaden i Falun

Tobias Rawet överlevde nazismens "slutgiltiga lösning på judefrågan":

TV: Hör Tobias Rawet som sina upplevelser som barn i koncentrationsläger: "jag var alltid rädd och alltid hungrig".

