Faluduon uppträder på gala inför miljonpublik

Det är på Instagram som duon avslöjar att de kommer att medverka på galan.

"Soundcheckar inför Idrottsgalan i Globen - slå på SVT imorgon kväll för att höra oss tillsammans med 18 (!) underbara musiker" skriver de i sitt inlägg.

Förutom Faluduon kommer bland annat Petter och Jill Johnson också uppträda på årets gala. 2017 års Idrottsgala sågs av 1,6 miljoner tittare. Good Harvest släppte sitt debutalbum "In A Life And Place Like This" förra året och turnerade som förband till Per Gessle under sommaren.

