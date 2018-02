Faluband klart för Sweden Rock Festival

GAUPA är ett relativt nystartat stonerrockband från Falun som än så länge bara släppt debutsingeln "The drunk autopussy wants to fight you". Tidigare är det klart att bandet kommer att uppträda på den nystartade festivalen Dalecarlia Music Awards i Borlänge i sommar.

Se musikvideon till "The drunk autopussy wants to fight you" nedan.

Nu står det klart att bandet även är bokat till Sweden Rock Festivals Nemis-scen den 7 juni.

Festivalen äger rum den 6-9 juni i Sölvesborg och sedan tidigare är det klart att bland andra Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest och Helloween uppträder.

