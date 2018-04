Falu gruva i skarp kritik mot kommunen: "Ta på er världsarvsglasögonen"

Falu kommun bryr sig inte om sitt Världsarv Falu gruva, tilldelat av FN-organet Unesco.

Det var själva essensen när Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu gruva och Christina Staberg, världsarvssamordnare, fick chansen att tala inför kommunfullmäktige.

– Vi har en önskan om en attityd och inställning att vi tycker det här är något bra, menade Björkman i sitt anförande.

Kommunfullmäktiges ordförande, Anna Strindberg, hade valt att bjuda in de 61 ledamöterna till Falu gruva för sammanträde under torsdagen.

Och det fanns en baktanke med att byta normala mötesplatsen, Kristinehallen, till gruvans stora konferenssal med utsikt mot Stora Stöten.

– Vi behöver lyfta upp världsarvsfrågorna som jag tycker vi talar för lite om, förklarar Strindberg.

När kommunfullmäktige väl inleddes så var dagordningens första punkt - information om världsarvet.

Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu gruva, och Christina Staberg, världsarvssamordnare, informerade ledamöterna om verksamheten som bedrivs idag och hur de ser på framtiden.

Och det var bitvis en ganska bitsk salva som riktades mot Falu kommun.

– För oss handlar det om attityd i de kommunala besluten och processerna. Att man tar på sig världsarvsglasögonen och ställer sig frågan; Hur påverkar det här världsarvet om vi säger ja till det här bygglovet, om vi drar den här vägen på det här sättet, hur påverkar det då världsarvet, sa Anna Björkman och fortsatte:

– En klippt gruvrondell betyder mer än man kanske tror. Om våra besökare, från när och fjärran, kommer och ser en gruvrondell med en meter högt gräs, eller lyktstolpen som står snett, eller skylten som har ramlat ner – det kan ge en liten konstig känsla – att man inte bryr sig om sitt världsarv.

Joakim Storck (C) ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott och den politiker som ligger närmast de frågor och synpunkter som adresserades från Falu gruva och världsarvet, anser att det finns poänger i kritiken.

– Jag tycker det stämmer att det har legat för lite fokus på gruvan och världsarvet , säger Storck och fortsätter:

– Under den gångna mandatperioden har vi diskuterat det här och därför har vi tagit initiativ till en besöksnäringsstrategi som handlar om allt från samhällsbyggnadsfrågor till kultur. Världsarvet borde märkas i samhällsbyggnaden där jag noterat att kultur- och världsarvsfrågor kommit in väldigt sent in i processen.

– Kultur, konst och utsmyckning ska inte komma på slutet som något litet extra.

Från Falu gruva och världsarvet menar man att ett av de största problemen idag är att det saknas någon tydlig förbindelse mellan centrum och Falu gruva.

I den fördjupade översiktsplanen som är under framtagande just nu finns området omkring Västra skolan och skejtparken utbrutet som ett extra utredningsområde.

– Gruvgatan kan definitivt bli trevligare. Sedan, vad gäller själva vägen, tror jag inte vi kommer ifrån att det är en förbindelse för biltrafiken som vi inte kan vara utan, kommenterar Joakim Storck och utvecklar:

– Jag tror vi skulle kunna utveckla Stigaregatan som ett bättre promenadstråk mellan centrum och Falu gruva, men det finns inga konkreta projekt på det än. När den fördjupade översiktsplanen är klar kan vi ta tag i det, svarar Joakim Storck.

