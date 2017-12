Existentiell filmfestival hålls i Dalarna för 15:e gången – Reine Brynolfsson en av gästerna

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Om ett par månader, i april 2018 arrangeras Existentiell Filmfestival Dalarna för femtonde gången. Sedan 2003 har filmfestivalen arrangerats av Film i Dalarna, Högskolan Dalarna, Studieförbundet Bilda och Sigtunastiftelsen.

Temat för 2018 års festival är "Ett annat liv" och arrangörerna skriver i ett pressmeddelande att "festivalens deltagare kommer att diskutera aktuella filmer om människans strävan efter att få välja sitt eget liv".

Två "festivalreflektörer" medverkar, vilket är Agneta Pleijel (författare och litteraturkritiker) och Jon Asp (filmkritiker och filmvetare). Under festivalens middagssamtal medverkar även skådespelaren Reine Brynolfsson som ska berätta om sin mångåriga karriär inom film och teater. Han medverkar dessutom i filmen "Korparna", som kommer att visas under festivalen.

Festivalen hålls under två dagar, 12–13 april 2018. Bland filmerna som visas under festivalen vill arrangörerna lyfta fram "Sameblod" av Amanda Kernell, Jens Assurs "Korparna" och dokumentären "I am not your negro" i regi av Raoul Peck .

– I år väljer vi att lyfta fram filmer som ställer frågor kring vår möjliga frihet att söka ett annat liv och vilka val som egentligen finns tillgängliga när det gäller existentiell längtan såväl som strävan efter gemenskap, säger Stefan Björnlund, projektledare för festivalen, i ett pressmeddelande.

Mer information om festivalen finns på www.existentiellfilmfestival.se

