Elvis skapade vacker julstämning i Falun

Det var slutsålt i Lugnetktyrkan i Falun när den vackert 50-talsklädda kören stämningsfullt gled in i konserthallen. Kören gjorde entré från två håll och klappade taktfast när de gick genom publiken och äntrade scenen. En scen som för dagen var vackert utsmyckad med julgran, julbelysning samt en hel del rekvisita från 50-talet. Allt för att skapa den rätta känslan. Totalt 90 minuter underhållning med vacker gospel, dans till klassiska Elvislåtar, som tillsammans med kören framfördes av gästsolisten med den fantastiska Elvisrösten - Ulf Murhagen. Dagens andra gästsolist, Ulf Back, gjorde även han ett fantastiskt framträdande med elgitarren ackompanjerat av vackra gospelröster.

"Elvis Christmas" bestod i år bland annat av låtar som Elvis Presleys vackra "If every day was like christmas" och den mer svängiga "Santa bring my baby back to me" samt Bing Crosbys världskända "White Christmas", som såklart även framförts av Elvis . Uppträdandet var uppdelat i två delar på 45 minuter vardera, med en liten paus mitt i och pubiken fick verkligen uppleva vacker sång och musik i äkta Elvisanda.

Maria Emanuelsson som är körledare för Juniper Bay Gospel hade övat med kören och orkestern i otaliga timmar innan årets stora julkonsert. Årets konsert som var den 19:e i ordningen, har tidigare spelats upp endast i Enviken.

– Det är andra året i rad vi gör Elvis. Efter vi gjorde det förra året i Enviken var efterfrågan så stor, så vi kände att vi skulle få ihop det i Falun i år. Så det är första gången vi gör en julkonsert i Falun, sa Maria Emanuelsson strax innan konserten skulle börja.

Valet av Lugnetkyrkan som konsertlokal i Falun är de nöjda med.

– Tidigare har vi varit i Envikens hall och där får vi bygga allting själva och jobba otroligt mycket för att få till det. Lugnetkyrkan är en jättebra lokal att vara i. Allt finns redan fixat med scen, stolar och mycket annat som hör till, säger Maria Emanuelsson nöjt.