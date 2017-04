Djurambulansen i Dalarna ber allmänheten om hjälp

Under lördagen fick djurambulansen i Dalarna in ett tips gällande att en person ska ha sett ett antal kattungar vid Slussen i Falun. Under söndagen går man nu ut med en vädjan till allmänheten för att lokalisera kattungarna.

– Det hade varit jättebra om någon sett någonting, de kan till exempel ligga och trycka i en buske, säger Martina Johansson som är kassör vid djurambulansen, Dalarna.