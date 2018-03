Brev till ledarsidan: Trots "diktatorisk tendens" är det "harmoniskt" att styra med S i Falun

"Ett svagt och förvirrat gäng" påstår DT:s vikarierande politiske redaktör Gabriel Ehrling om MP i Falun. Påståendet saknar grund. Sanningen är denna.

MP har i Falun under den senaste mandatperioden bedrivit ett harmoniskt samarbete med S och C, under den föregående med S.

MP har då varit särskilt drivande inom miljö, med extra vikt vid biologisk mångfald och klimat, samt demokrati och internationell solidaritet. Detta arbete har vi bedrivit konsekvent och kraftfullt.

I två större frågor har vi då drivit en annan linje än övriga majoriteten. Den ena gäller regionfrågan, där MP Falun hela tiden arbetat för bättre folklig förankring.

Beslutet att lägga ner det nationella projektet med länssammanslagningar visar att vi inte, som Ehrling påstår, var "ute och cyklade".

Och om vi cyklade, vilket vi i bokstavlig mening gärna gör, så gjorde vi det den här gången i en mycket stor grupp!

Den andra gäller bilismens plats i Falun. Om vi menar allvar med klimatarbetet måste utsläppen från vägtrafiken minska och då är det privatbilar som måste maka åt sig till förmån för alternativen, gång cykling och kollektivtrafik.

Klimatarbetet kan inte bedrivas helt utan konsekvenser. Och klimatet kan inte vänta!

Maj Ardesjö (MP)

Mats Wiklund (MP)

Erik Eriksson (MP)

Richard Holmqvist (MP)

SVAR DIREKT FRÅN LEDARREDAKTIONEN

Ännu en gång agerar MP Falun så att ledarredaktionen frågar sig om det inte är för bra för att vara sant.

Låt oss summera: Inför landstingsfullmäktige lanserade vi ett antal kandidater som vi menar att det finns skäl att hålla extra koll på inför landstingsvalet. Detta då de har viktig erfarenhet av kommunpolitik, vilket blir viktigare i den nya länsregionen.

Bland dessa lanserade vi, i vår mening generöst, Maj Ardesjö. Vi konstaterade dock också att MP Falun – milt uttryckt – lämnar en del att önska.

Vi får sedan ett brev där Erik Eriksson (MP) lägger ut texten om storregioner, vilket han tror är vad ledarredaktionen hängt upp sig på (det var det inte). Han passar på att säga att Socialdemokraterna, partiets koalitionspartner, uppvisat, och jag citerar, "diktatorisk tendens" och försökt tysta miljöpartister. Gissningsvis blev det ganska dålig stämning på stadshuset...

Sedan kommer ett nytt brev från MP, där Eriksson ännu en gång undertecknar, där man menar att samarbetet är "harmoniskt". Trots att Socialdemokraterna präglas av "diktatorisk tendens"?

Jag vet faktiskt inte vem ni tror att ni lurar.

Gabriel Ehrling Politisk redaktör (vik.)