American Take Away återvänder till Falun – med nytt koncept: "Väldigt roligt att vara tillbaka"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Möt nye centrumledaren – som vill lyfta Falun med hjälp av kultur

Dalamäklare varnas – gjorde fyra fel vid en husförsäljning

Dalfolkets användning av rotavdraget har halverats: "Minskningen störst inom bygg och måleri"

SÅ KÖPER DU PLUS

För ett par år sedan stängde American Take Away sin lokal på Holmgatan i centrala Falun. Inom kort, i början av februari, kommer restaurangen tillbaka till centrum.

I ett pressmeddelande skriver fastighetsägaren Diös att American Take Away etableras utanför Falangallerian samt att Diös just nu utvecklar lokalen till det nya konceptet.

- Det känns riktigt bra att kunna erbjuda en fantastisk entreprenör som Ferry Laszlo att etablera sig i centrala Falun igen. Det är viktigt med nya koncept som utvecklar utbudet och bidrar till att göra stadskärnan ännu mer attraktiv. Nu ser vi fram emot öppning i början av februari, säger Tobias Norestrand, uthyrare på Diös Falun, i pressmeddelandet.

Det nya konceptet är att restaurangen enbart erbjuder avhämtning av mat.

- Det är såklart väldigt roligt att vara tillbaka i Falun och på nytt etablera oss i centrum. Det händer mycket här nu, med fler drivna parter som jobbar för att utveckla centrum. Vårt koncept med American Take Away känns klockrent och det kommer att bli en jättekul resa framöver, säger Ferry Laszlo, ägare av American Take Away, i pressmeddelandet.

APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem vår app för iPhone och Android här