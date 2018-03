74-åriga Madelein är Sveriges äldsta discjockey - nu kommer hon till Falun

Läs också: Discokväll för femtioplussare i Falun

När Madelein Månsson var 62 år gammal utbildade hon sig till aerobics-instruktör för att hon inte tyckte att det fanns några gympass som passade henne, antingen var de för snabba eller för såsiga. De som besökte hennes pass diggade musiken hon spelade och idén om att börja som discjockey. Med hjälp av en kompis son lärde hon sig grunderna.

- I början var jag ju urdålig. Man måste ha en struktur så att det hänger ihop, man kan inte spela hur som helst. Idag tycker jag att jag är bra, mitt mål är att folk ska vara dansat sig svettiga och trötta, då är jag nöjd, säger Madelein.

Som DJ Gloria turnerar den 74-åriga aerobics-instruktören runt i landet för att få de över femtio år att gå ut och dansa. Madelein berättar att hon spelar i fyra timmar i sträck för fullsatta ställen.

- Jag får så många som kommer fram för att krama och tacka mig. De har inte förväntat sig att dansa i flera timmar eftersom de inte gjort det på flera år. Den lyckan som de utstrålar när de dansar! Forskningen visar ju att endorfiner frigörs när man dansar, man blir helt enkelt glad av att dansa, säger Madelein.

Läs också: Nu får Dalarna en nykter nattklubb

De flesta är uteställen brukar ha en åldersgräns på 18 eller 20 år. Men när DJ Gloria ställer till med baluns så får du inte komma in om du är under femtio år. Något som ibland leder till irritation hos de som vill komma in på hennes kvällar, berättar Madelein.

- Ja o ja, de tycker att det är åldersdiskriminering, och ja, det är precis det vi sysslar med. Det tycker vi är ganska kul. På Facebook har vi sett att det finns de som förfalskar sina leg för att komma in. Men är det en grupp på sex personer och en av dem är 49 år kan vi göra ett undantag.

Vad spelar du för musik?

- Jag har över 5 000 låtar på min laptop, jag allt från 1950-talet och fram till idag. Det är jättekul om folk önskar låtar men de får inte bli sura om jag inte spelar deras låt. Jag börjar varje kväll med "I will survive" av Gloria Gaynor och sedan sätta på Sweets "Ballroom Blitz" som kontrast. Jag kör till exempel Justin Timberlake, Tina Turner, Creedence Clearwater Revival och Donna Summer.

Du är 74 år nu, hur länge tror du att du kan köra så här?

- Tjugo år till minst! Jag blir bara bättre och bättre. Jag kör mina gympapass, styrketräning och jag cyklar året runt. Annars skulle jag inte orka med att stå i så många timmar. Det är en investering i sig själv.

Läs också: Nattklubb provar nytt koncept: "Man vill ha en rockklubb"