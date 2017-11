Ett år med Plus – som har lockat tusentals nya kunder: "En positiv trend"

Den 23 november 2016 ersattes Premium på dt.se med Plus. I samband med detta infördes Plus även på avestatidning.com. Plus är, enkelt uttryckt, en satsning inom MittMedia, som DT ingår i, på att ta betalt för journalistik på nätet och det är en succé.

Samtidigt har många av prenumeranterna på DT:s papperstidningstitlar (Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Nya Ludvika Tidning, Mora Tidning, Södra Dalarnes Tidning och Avesta Tidning) aktiverat sina Pluskonton, vilket gör att de kan ta del av MittMedias alla Plusmärkta artiklar, TV-inslag och livesändningar på nätet.

Som prenumerant på någon av MittMedias papperstidning har du nämligen även tillgång till allt Plusmaterial på alla MittMedias olika sajter samt Hockeypuls och Bandypuls.

– Det är en positiv trend som har hållit i ett år, sedan Plus-satsningen startade. Just nu är dt.se tillsammans med avestatidning.com uppe i så mycket som 20 000 inloggade kunder per vecka, säger Fredrika Hillervik, deskchef på DT, som Avesta Tidning ingår i.

Li L'Estrade, digital affärsutvecklare och ansvarig för Plus, minns hur hon kände under hösten förra året – när MittMedias Plussatsning drog i gång på allvar.

– Det kändes såklart i magen när det var dags för lansering. Men samtidigt hade vi gjort ett grundligt arbete i en dataanalys så vi kände oss trygga med att det skulle fungera.

– Nu, ett år senare, så går det ju mycket bättre än vi hoppades på och det ger oss bara ännu mer råg i ryggen att utveckla journalistiken ytterligare. Att andra koncerner följt efter under det här året stärker oss också, fortsätter Li L'Estrade.

Om man tittar på de artiklar som har gett flest Plusköp sedan Plus infördes så toppas listan överlägset av en livesänd träningsmatch i ishockey mellan Timrå och Leksand, vilket var genrepet inför den pågående säsongen.

Därefter följer ytterligare ett par livesända matcher, bildextra från niornas bal i Borlänge samt studentbalen i Mora. Livesändningar från olika folkracetävlingar har också varit populära, liksom en intervju och ett TV-inslag på skotercrossföraren Julia Mosshäll som körde skoterdragrace mot en polis på Idresjön.

Artiklarna på DT som har gett flest Plusköp det senaste året:

Sista testet inför säsongen – se Timrå och Leksand göra upp i genrepet

Vi livesänder IBF Falun–Thorengruppen i kvalet till SSL Dam 19.15 i kväll

Se Björklöven-Mora i SCA-cupen här

Dags för niornas årliga bal – se när gästerna anländer till Galaxen

Bildextra: Se vimmelbilderna och kortegen i Moraparken till studentbalen

Folkrace-TV: Repris på livesändningen från Gestrikefestivalen

Folkrace-TV: Vi sänder Hedparksfestivalen LIVE - Se hela finaldagen här!

Vinnarskallen Julia Mosshäll: “Skotercrossen är hela mitt liv” - Se när hon utmanar polisen på skoterdragrace

Från polisrattfylla till tidernas knall – så skrev Äppelbo AIK historia: "Vi ska ha en ryss om det så är Gorbatjov"

Knarkgömmor i Borlänge – polisen övervakade platserna

LIVE: Direkt från Dalkurd FF–Karlstad BK (träningsmatch den 22 mars)

Ny info om Leksands truppbygge – om sportrådet, tränarna och spelarna: "De blir inte kvar"

Studentbalen i Ludvika – se minglet från stadsparken

Folkrace-TV: Massor av action från Kvällstävlingen - hela tävlingen i repris

Kommunal chef i Borlänge får sparken – polisanmälan har gjorts - dt

LIF-profilens berättelse: ”Jag var full 32 dagar i rad”

Migrationsverket stänger 17 av 22 asylboenden i Dalarna

Sporten sände LIVE – så var Svärdsjö IF–Vansbro AIK

Vd:n om lasten med 52 000 ölflaskor som förstördes i olyckan: "Kan få dyrbara konsekvenser"

Se träningsmatchen mellan Gefle IF och Dalkurd live här (januari 2017)

En livsresa - Fabians kamp mot cancern

Folkrace-tv: Se reprisen hela på livesändning av häftiga Lagtävlingen här!

Pernilla, 25, skrev "orkar inte längre" före självmordet - mamman kunde inte ringa avdelningen

De här avdelningarna i Malung-Sälen drabbas hårdast av jättevarslet

Hårda och tuffa utmaningar i årets Beat the mountain

Göran, 56, tog sitt liv när han nekades sin fungerande medicinering mot kroniska ryggsmärtor

Hopplösheten sprider sig hos afghanska ungdomar på kommunens HVB

Här hittar du e-böckerna med läsarnas noveller

Se Kvarnsvedens match mot Piteå direkt (träningsmatch den 26 mars)

Lärarna i årskurs 1-klass på Tjärnaängskolan i Borlänge inte behöriga i svenska– föräldrar: "Mitt barn ska inte behöva lära lärarna svenska"

Pumpbolaget återförenades för en enda spelning - se reprisen av hela konserten här

Tunga landstingschefer backar upp kritiken mot personaldirektören

Åklagaren visar nya bevis och brister i friande dom för mord i Idre

Avtalet mellan Borlänge kommun och Hedemora Sotaren AB avslutas i förtid

Cykelgymnasiet i Vansbro i ett vägskäl - avveckla eller flytta

Idre Fjäll stäms på 40 miljoner