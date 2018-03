Endast två hotell i Dalarna brandcertifierade: "Vid en brand är det viktigt att personalen vet vad man ska göra"

För 13 år sedan så brann Hotell Borgholm på Öland och två personer avled. Haverikommissionen kom fram till att inget systematiskt brandskyddsarbete hade genomförts och ingen i personalen hade fått någon brandskyddsutbildning.

Det var därefter som en brandcertifiering "Brandskyddat hotell" togs fram av Brandskyddsförening i samarbete med myndigheter och Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

Ändå har bara två procent av svenska hotell-och vandrarhem skaffat certifieringen.

– Jag tror orsaken är att många tycker att det inte behövs då man får sina tillsyn av räddningstjänsten. Men det har urvattnats och skiljer sig mellan kommunerna hur ofta den görs. Det kan gå ett par år mellan besöken och vissa fall har det tagit ända upp till sju år, berättar Hans Andersson.

I den tillsyn som görs av Räddningstjänsten krävs ingen utbildning av personalen, vilket är den viktigaste delen av certifieringen menar Hans Andersson.

– Det kan gå väldigt fort när det börjar brinna. Vid en brand är det viktigt att personalen vet vad man ska göra. Nu har vi ett bra brandskydd i Sverige, framförallt på vanliga hotell. Vi hoppas ju att fler vill ta efter och kunna visa gäster att man tar brandskyddsfrågor på största allvar.

Något som hotellkedjan Scandic verkar ha gjort. Scandic bestämde sig som första hotellkedjan i Sverige att alla hotellen skulle certifieras och skrev ett avtal med brandskyddsföreningen.

"Brandskyddat hotell" är en certifiering av att ett hotell uppfyller samtliga lagkrav. Certifieringsprocessen utgörs av 65 punkter som inkluderar utbildning av personal, besiktning av utrymningslarm samt kontroll av rutiner, organisation och brandskyddspolicy.

– Våra gästers eller vår personals hälsa får aldrig äventyras, brand är en av de risker som särskilt måste beaktas inom hotellverksamhet då vi utgör en temporär bostad för många människor, säger Joakim Lempiäinen, hotelldirektör för Scandic i Falun och Borlänge.

Scandic genomför också extra utbildning för sin personal kontinuerligt.

– Vi genomför för vår personal repetitionsutbildningar i brandskyddet och utrymningsövningar två gånger per år för all personal på hotellet, där vi ofta tar hjälp av externa utbildare som har detta som huvudsyssla för att säkerställa en god kvalité på utbildningen. All nyanställd personal genomgår också introduktion i brandskyddet och brandorganisation, berättar Joakim Lempiäinen.

Hotellgästerna i sig verkar däremot omedvetna eller inte bekymra sig. Det brukar sitta diverse olika certifieringar på många hotellväggar, men de säger ingenting om nivån på brandskyddet. Hans Andersson tror inte att besökarna efterfrågar det.

– Tyvärr är det väl så att man från en hotellgästs perspektiv inte bryr sig så mycket om säkerheten, utan det som kommer i första hand är nog pris och belägenhet. Man förväntar sig nog att alla hotell och pensionat är ”godkända” från brandmyndigheterna, säger Andersson.