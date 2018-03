En tredjedel av tågen står på verkstad: "Medvetna om att situationen är ohållbar"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

I ett pressmeddelande skriver SJ att tio av 29 tåg hos Tåg i Bergslagen står på verkstad. Denna situation innebär att flera turer ställs in, vilket i sin tur orsakar problem för resenärerna. Därför sätter SJ nu press på underhållsleverantören att jobba övertid för att komma ifatt.

– Vi är väl medvetna om att situationen är ohållbar för de resenärer som drabbas. Man ska kunna lita på att tåget går som planerat och vi gör allt vi kan för att komma tillbaka i normal drift så fort som möjligt, säger Niclas Härenstam, presschef på SJ, i pressmeddelandet.

Vintern med mycket snö och långvarig kyla har varit tuff för tågtrafiken i Bergslagen. "Tåg i Bergslagens Reginatåg har mycket teknik under vagnarna som riskerar att skadas när snö och is letar sig in. Is som fryser runt makadam på spåret riskerar också att slå sönder både hjul och hjulaxlar", skriver SJ i pressmeddelandet.

SJ begär att underhållsleverantören ska öka takten i verkstaden för att snabbare laga trasiga tåg och få ut dem i trafik igen. Förhoppningen är att verkstaden ska vara ifatt inom någon vecka, men det hänger på hur vädret blir och om tåg fortsätter att skadas i samma höga takt.

– En bra snöröjning är ett måste eftersom inga tåg är gjorda för att röja snö. Vi kan konstatera att Trafikverkets entreprenörer har haft en varierande förmåga, säger Niclas Härenstam.

Viltolyckorna har också varit ovanligt många i år. Mycket snö i skogen gör att de vilda djuren oftare letar sig upp på spåret, för att det är lättare att ta sig fram där.

– Nästan 40 älgar har fått sätta livet till i vinter. I fronten på tågen finns känslig elektronik som ofta skadas vid en viltolycka, säger Niclas Härenstam.

SJ kör tågtrafiken på uppdrag av Tåg i Bergslagen som innefattar sträckorna Gävle – Borlänge/Avesta – Örebro – Mjölby, Mora – Borlänge och Ludvika – Västerås.

