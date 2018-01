Elfel orsakade störningar i tågtrafiken – flera dalatåg påverkades

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Flera dalatåg påverkades av störningar i tågtrafiken under torsdagsmorgonen och förmiddagen. Störningarna orsakades av ett elfel. Det blev stopp på sträckan mellan Sala och Avesta Krylbo, vilket påverkade fjärrvåg mellan Stockholm och Uppsala-Sala-Avesta Krylbo-Borlänge-Falun, Mora och Ludvika, rapporterade Trafikverket

Dessutom har det under torsdagen varit störningar i tågtrafiken genom Borlänge, vilket också berodde på ett elfel. Stationer där tågtrafiken påverkades var: Borlänge C, Gräsberg, Rämshyttan, Sellnäs, Ulvshyttan, Ludvika, Storvik, Falun C, Granstanda, Hofors, Hinsnoret, Korsnäs, Långsjön, Ornäs, Ryggen, rapporterade Trafikverket.

Vid lunchtid var ärendet om tågstörningar bortplockat från Trafikverkets hemsida.

