Efter påstådda bjudboendet och resorna vid fiberbygget – kritiserar sig själva: "Har inte fungerat fullt ut"

På måndagen berättade P4 Dalarna att Mora, Orsa och Älvdalens kommun, enligt dem, felaktigt betalat ut runt en kvarts miljon kronor till entreprenören som skött utgrävningarna för fibernätverket.

När DT når upphandlingsansvarige, Jussi Halonen, säger han så här:

– Jag har inte hört eller läst om det radion gått ut med.

Men, enligt Halonen har kommunerna granskat de påstått felaktiga fakturorna.

– Så vitt jag vet handlar det om att faktureringen inte varit korrekt. Där har ansvarige för statsnätet gjort en utredning och tittat på de fakturor som diariet plockat fram och det var ringa fel.

Vilka slags fel?

– Det handlar mycket om att det utvecklats och behövts bytas ut material under tiden. Jag är tveksam till om uppgifterna radon går ut med är korrekta.

Enligt radion handlar det om att Skattebetalarna fått lägga ut runt en kvartsmiljon för traktamenten och boenden vilket de inte varit berättigade till?

– Så vitt jag vet, enligt den utredning som gjordes av den ansvarige, så stämmer inte det här. Du borde ta kontakt med Daniel Nyhlén. Jag har inget med fakturorna att göra direkt utan mer avtalsmässiga frågor. Vi gör upphandlingen, sedan sköter verksamheterna som kommer i kontakt med fakturor.

Andrea Sundstrand, docent i offentlig upphandling vid Stockholms Universitet kritiserar hanteringen:

– Visar det sig att det är nya priser du ska följa är det en olaglig direktupphandling. Det skulle ha varit med från början och kan inte hängas på. Det här är för att man inte ska kunna köra tilläggstjänster, säger hon till P4 Dalarna.

Hur ser du på den kritiken?

– Det är naturligtvis så att det som står i avtalet ska man efterleva det. Avviker man från avtalen och det inte finns någon särskild överenskommelse kring något som avropats från ramavtalet är det fel, säger Halonen och fortsätter:

– Men, i viss mån ger avtalet möjlighet att diskutera sånt här. I vissa lägen kan det uppstå att man måste överenskomma om något annat än det som står i avtalet för att det ska fungera.

Enligt Halonen händer det ganska ofta att avtalen måste ses över.

– Det är mycket vanligt att vi skriver så, men jag kommer inte ihåg om det står så i det här avtalet. Det som står i avtalet ska gälla och det ska efterlevas. Stämmer det radion för fram ska det leda till åtgärder.

Uppgifter säger att Älvdalen redan börjat kräva tillbaka pengar från entreprenören, stämmer det?

– Jag vet inte. Jag har ingen aning varför Älvdalen börjat göra det om det nu stämmer. Älvdalen har ringt till mig, och jag sa precis som jag säger till dig att: Om det är så att radions uppgifter stämmer måste man ta det med leverantören och rätta till det här. Konstigare än så är det inte.

Enligt P4 Dalarna skulle kostnaden för en anslutning till fibernätet gå på 1 496 kronor per hushåll – men på fakturorna kommunen tagit emot har man betalat in 2 650 kronor per hushåll.

Hur ser du på att ni i slutänden påstås ha betalat drygt tusen kronor mer per hushåll än vad som var sagt?

– Det hörde jag också. Om jag uppfattat Daniel (Nyhlén, statsnätanschef i Mora kommun), så handlar det om att det tillkommit moment efter avtalsskrivningen. Någon form av tillägg som gjort att det blivit dyrare. Men, det måste du kontrollera med Daniel.

Samtidigt är Halonen självkritisk.

– Det vi inte lyckats med är den personen som ska hålla reda på nivån mellan upphandling och verksamheten. Om det funnits anledning att göra de här tilläggen. Det har inte fungerat fullt ut. De i verksamheten lever sitt liv och vi i upphandlingen lever vårt liv. Det är inte sällan att det händer såna här saker.

Finns det anledning att se över det här fram över?

– Ja. Men, samtidigt finns rutiner för det här. Det har funnits sedan 2016. Det har bara inte följts fullt ut.

DT har utan framgång sökt statsnätschef i Mora, Daniel Nyhlén.

