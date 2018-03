DEBATT: Vi åker Vasaloppet utklädda till snöänglar för att protestera mot Sälens flygplats

Om vi vill skynda på klimatförändringarna så ska vi bygga nya flygplatser! Nu är en till på gång - i höstas togs första spadtaget till en flygplats i Sälen. Kan skillnaden mellan det som borde hända i samhället och det som verkligen händer illustreras på ett tydligare sätt?

Det är ju snön som gör att människor vill åka till Sälen på vintern. Och nu har några alltså räknat ut att bästa sättet att locka fler besökare är mer av något som bidrar till att förstöra de långsiktiga förutsättningarna för just snön och därmed fjällturismen.

Därför tänker vi stå på startlinjen i Vasaloppet söndagen 4 mars, klimataktivister klädda i vitt och vingar som snöänglar. Vi är representanter för en rörelse som vill göra det möjligt också för barn om hundra och tvåhundra år att få ligga på rygg i snön, titta mot stjärnorna och göra sina egna snöänglar.

Se oss gärna som skyddsänglar i en manifestation för snö också i det långa loppet. Våra nyfödda nu, och deras barn i sin tur, vill också ha en chans att utmana sig själva i nio mil i Vasaloppet.

Om detta ska bli möjligt kan vi inte fortsätta som nu. Varje svensk orsakar genom sitt leverne växthusgasutsläpp på över tio ton per år. Dessa tio ton skulle illa kvickt behöva krympas till under två ton. Diskussionen har varit het om just flygets bidrag under de första månaderna 2018.

Äntligen, säger vi. Äntligen ifrågasätts det rimliga i att planera för att nuvarande 26 miljoner årliga passagerare på Arlanda ska öka till 70 miljoner. Initierade skribenter säger ifrån: om vi ska klara Sveriges del av Parisavtalet och ge även de barn som föds nu chans till en hygglig ålderdom om 80-90 år då kan vi inte låta flygandet öka. Tvärtom.

De transportforskare som räknar på saken kommer fram till att om omställningen till fossilfrihet verkligen tar fart och går som på räls, så måste flygandet ändå minska med 30 procent. Det fossilfria flyget, baserat på förnybar el eller hållbart framställda biobränslen, är inte ens nära att bli verklighet.

Små försök pågår, mer är det inte. Under de förutsättningarna är det rimligt för den enskilde att försöka avstå flygresor, och för samhället som helhet att låta bli stora investeringar i flyginfrastruktur och i stället lägga pengarna på tåg- och busstrafik.

Vi åker Vasaloppet klädda som snöänglar för att uppmärksamma detta och för att för att försöka stoppa flygplatsbygget i Sälen. Detta gör vi som enskilda engagerade personer, men det finns även en betydligt mer omfattande opinion. Den har bland annat tagit sig uttryck i ett överklagande från Naturskyddsföreningen Dalarna, och invånare i Malung-Sälens kommun som samlar namn mot flygplatsbygget.

Vi förstår att vinterturismen är livsavgörande för många i området, som försörjer sig genom att människor vill åka skidor och som hoppas att fler kommer om det går att flyga direkt. Men vi är också övertygade om att de allra flesta vill väga in möjligheten att bjuda på fantastisk skidåkning även långt in i framtiden.

Visst ska vinterturismen i Sälen få utvecklas, men på ett sådant sätt att Vasaloppet och alla anläggningarna kan vara igång och ha vita vintrar om 50 och 100 och 200 år. Därför åker snöänglarna Vasaloppet - för att vi ska ha snö också i långa loppet!Samuel Jarrick och Kennet Öhlund