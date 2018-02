DEBATT: Sjukvårdsalliansen: Landstinget behöver en ledning som sätter patienten före prestigen

Sjukvårdsalliansen, det vill säga Moderaterna, Dalarnas sjukvårdsparti, Liberalerna och Kristdemokraterna menar att det är två politiska beslut som på ett avgörande sätt försvårat att ha tillräckligt med personal inom vissa vårdverksamheter.

Det ena beslutet är sluta ta hjälp av hyrsköterskor och det andra är beslutet att införa ett nytt nattavtal för vårdpersonalen. Dessa två beslut har på ett avgörande sätt medfört att en del av kirurgens 74 vårdplatser inte varit tillgängliga.

Dessutom har dessa två beslut försämrat arbetsmiljön för vårdpersonalen. För att få personalen att trivas, känna mindre stress och vilja arbeta på kirurgavdelningen behöver de två besluten rivas upp.

Efter en tids förbättring har nu återigen beslut tagits om att en del vårdplatser ska stängas. Endast 58 platser av 74 finns nu tillgängliga. Mycket talar för att dessa platser kommer att hållas stängda i minst fyra månader innan mer långsiktiga åtgärder förhoppningsvis ger bättre resultat.

De 120 dagarna som går och de 16 vårdplatserna som försvinner leder till att dalfolket går miste om närmare 2000 vårddygn som inte kan nyttjas till att beta av den kö på 1224 patienter som finns.

Socialdemokraternas prestige, att inte tillfälligt anställa cirka tio hyrsjuksköterskor, leder till att sjukdomar inte kan undvikas i de fall det krävs ett kirurgiskt ingrepp. Resultatet är personligt lidande, vilket är motsatsen till sjukvårdens huvuduppgift: att lindra och bota.

Just nu slår sig Socialdemokraterna för bröstet och hänvisar till att landstinget har god ekonomi. Vissa besparingar har varit bra, andra dåliga. Flytten av ambulansen från Rättvik var mycket olycklig och besparingen av den blev inte ens 300 000 kronor per år.

Nu vill majoriteten att anställda ska ha hjälp att inköpa cyklar, där den administrativa kostnaden överstiger besparingen av ambulansflytten. Återigen - landstingets resurser ska användas till att bota sjuka människor i Dalarna!

Hyrläkare kostar landstinget cirka 200 miljoner kronor per år. Vi delar åsikten att arbetet med att göra landstinget oberoende av hyrpersonal ska fortsätta. Men varför ska just sjuksköterskorna, när nu nöden kräver dessa, inte kunna hyras in under en kortare period?

Det är viktigt att skattebetalarnas pengar går till den vård som dalfolket rimligen har rätt till. Det behövs en ny ledning som ser patienten, personalen och inte prestigen!

Ulf Berg (M)

Christer Carlsson (M)

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)

Bo Brännström (L)

Birgitta Sacrédeus (KD),

Oppositionsråd landstinget Dalarna