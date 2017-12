DEBATT: 48 musiker i upprop: Ompröva beslutet att vägra finansiering till Dalapop

I Hedemoras etableringsstrategi och kommunikationsplan pekas musik ut som ett profilområde som kommunen ska satsa på.

Med den bakgrunden blir vi, Hedemoras musikliv, oerhört bekymrade över att Hedemora kommun samtidigt säger nej till att finansiera det regionala resurs- och produktionscentret Dalapop och på så vis stänger dörren för oss att växa både konstnärligt och finansiellt.

Därför går vi nu samman för att protestera mot vad vi tycker är en bortprioritering av oss från kommunens sida. I samma andetag man lyfter fram oss som viktiga aktörer för kommunen är man inte beredd att satsa en förhållandevis liten summa på oss. I vårt upprop har vi samlat artister, band, arrangörer, låtskrivare och producenter.

Beslutet att tacka nej till medfinansiering av Dalapop har tagits utan rådfrågning av Hedemoras musikliv. Dessutom har beslutet fattats i fel nämnd då frågan först lyftes i strategiutskottet för att sedan skickas till bildningsnämnden via kommunstyrelsen.

Hur många andra näringslivsprojekt behandlas i bildningsnämnden? Det här tyder på att ansvariga politiker inte har satt sig in i vilken typ av projekt de ska besluta om att finansiera eller inte.

Dalapop har under det knappa år de varit verksamma visat på mycket goda resultat och gör stor skillnad för att lyfta Dalarnas musikliv. Hedemoras aktiva musikliv går nu miste om finansiellt stöd, nätverk och aktiviteter som hade kunnat leda till att lyfta våra produktioner och arrangemang till det bättre.

Att Hedemora är den kommun i Dalarna som satsar minst skattekronor per invånare på kultur gör också argumenten starkare att investera i en regional aktör som jobbar med populärmusiken i länet och kommunen.

Bara Hedemora Out n’ Loud och Hedemora Blues Jam gör tillsammans över 20 evenemang per år. Vi sätter helt enkelt Hedemora på musikkartan.

Vi vill därför att:

- representanter från musiklivet i Hedemora får till stånd ett möte med kommunledningen där de redogör hur vi ska involveras i arbetet med profilområdet musik och hur det rimmar med beslutet att inte medfinansiera Dalapop.

- beslutet om Dalapop prövas på nytt i den nämnd medverkan i näringslivsprojekt vanligtvis fattas - alltså kommunstyrelsen.

Stefan ”Cuba” Arnesson (Hedemora Out n´Loud, fd Dala Rocken, Tonkällan), Johan Ahlin (Ledare för Stockholm Concert Orchestra), Börje Ahlin (Musiker Young Rich & Pitiful),Tomas Andersson (Musiker Asocial, Utanförsskapet),Patrik Aronsson (Arrangör, Musikvideoproducent), Helen Blom (Hedemora Out n´Loud), Sonny Cash (Musiker Hökartorget),Tommy Dahlström (Hedemora Blues Jam), Jonathan Ekvall (Musiker),Andreas Eriksson (Musiker, Kapellmästare åt Jill Johnson mfl.),Bobo Eriksson (Hedemora Blues Jam, Coverpoet), Nikke Erlandsson (Artist), Eric Ersbacken (Musiker),Olle Ferner (Musiker Lastkaj 14, Musikvideoproducent), Ellinor Fritz (Yrkesmusiker, Landstinget Dalarnas råd för fria kulturskapare),Thomas Granestad (Musiker), Hanna Gustavsson (Artist),Lars Gustafsson (Musiker Hökartorget, Young Rich & pitiful),Calle Gustavsson (Musiker Hökartorget),Krusbär Holm (Arrangör, Musiker), Jocke Illbäck (Musiker Young Rich & Pitiful), Jesper Isgren (Musiker, Ljudtekniker), Göran Jans (Artist), Linn Jans (Artist), Cecillia Kyllinge (Artist, Arrangör), Helena Kåks (Folkmusikfesten i Stjärnsund), Lotta Källström (Hedemora Out n´Loud), Christer Kärvemo (Familjedagarna, Hedemora Talangjakt), Mattias Kärvemo (Hedemora Out n`Loud, fd Dala Rocken, Tonkällan, Musiker),Ove Lagerström (Artist), Allan Linerstad (Musiker, affischgrafiker), Hillevi Martinpelto (Hovsångerska), Karolina Nordman (Artist Hökartorget, Summer Kid),Ulrika Nordström (Musiker), Stefan Olsson (Musiker, Kapellmästare i Så Mycket Bättre),David Palmberg (Musiker), Henrik Hinken Persson (Musiker), Mårten Ronsten (Musiker), Sven Holger Rosenvinge (Artist), Jesper Serenius (Musiker), Stearling Sjöö (Musiker), Styrelsen i Föreningen Långsta Rasta, Mats Svensson (Musiker Asocial), Fredrik Swahn (Artist, Arrangör),Jörgen Swärd (Hedemora Out n`Loud),Gabriel Vailiola (Musiker),Dag Weibel (Musiker), AnnaLeena Wihelmsson (Hedemora Blues Jam, fd Hedemora Blues Camp), John Wilstrand (Musiker)