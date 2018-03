Dalasinfoniettan på miniturné med Peter Jablonski – ett uruppförande utlovas

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Patrik Björn, kommunikatör för Dalasinfoniettan skriver i ett pressmeddelande att Dalasinfoniettan har med sig "en intressant repertoar där Ylva Skogs Primus Motor speciellt sticker ut. Skogs verk framförs nämligen för första gången någonsin".

Han berömmer även pianisten Peter Jablonski och skriver bland annat att "det är ofta man pratar om underbarn inom den klassiska musiken men sällan har väl den beskrivningen varit mer lämplig än när man pratar om Peter Jablonski".

Konserten som ges under miniturnén har Peter Jablonski utformat tillsammans med Dalasinfoniettans chefdirigent Daniel Blendulf. "Ylva Skog, som är tonsättarprofil under säsongen 17/18, har skrivit Primus Motor och det verket kommer att få sitt uruppförande under denna helg", skriver Peter Björn i pressmeddelandet.

Konserterna hålls på Aveny Folkets Hus i Ludvika klockan 19 på fredagen, i Kristinehallen i Falun klockan 15 på lördagen och i Stora Synagogan i Stockholm klockan 17 på söndagen.

