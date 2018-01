Dalamäklare varnas – gjorde fyra fel vid en husförsäljning

Läs mer (+): Här är Dalamäklarna med de hetaste budgivningarna: "Marknaden har förändrats väldigt stort"

Så mycket måste du betala för att vinna budgivningen – i din kommun: "Jag blev paff"

Fastighetsmarknaden har varit het de senaste åren, även om det skett en avmattning under hösten.

Under 2016 och 2017 har det varit mer än dubbelt så många som har skickat in en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen jämför med åren innan.

2014 fick inspektionen in fyra anmälningar från missnöjda bostadsköpare och -säljare i Dalarna. Året efter kom det in tre anmälningar. Under 2016 och 2017 skickades det in tio anmälningar under båda åren. Det här är en utveckling i linje med övriga Sverige. 2014 kom det totalt in 303 anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen och förra året var det 529 stycken.

DT gjorde för ett par veckor sedan en genomgång av inspektionens ärenden. Då hade inga dalamäklare "prickats" av inspektionen under 2017, men två fall hade ännu inte avgjorts.

Fastighetsmäklarinspektionen har nu fattat beslut i ärendena och myndigheten beslutade om disciplinära åtgärder. En mäklare fick en varning efter att ha genomfört en försäljning av en fritidsfastighet, där mycket gick fel.

Säljaren blev missnöjd och anmälde mäklaren till Fastighetsmäklarinspektionen. I sitt beslut hittade myndigheten fyra formella fel som var och en är grund för en varning. Säljaren fick inte ett eget exemplar av uppdragsavtalet, den ena köparens identitet kontrollerades med hjälp av ett ogiltigt id-kort, det fanns inte dokumentation om att tillträdesdagen hade ändrats och inspektionen är också kritisk till att det inte upprättades en korrekt anbudsförteckning.

Det var brister i handläggningen som låg bakom även den andra disciplinära åtgärden. Den dalamäklare som fick en erinran efter att en köpare av en bostadsrätt fått vänta 19 veckor på en journal över vad som gjorts under försäljningen, trots flera påstötningar.

Av de totalt 529 anmälningar som kom in till Fastighetsmäklarinspektionen förra året var klagomål om lockpriser de vanligaste. 147 anmälningar gällde misstankar om att mäklaren använt priset i marknadsföringen. Näst vanligast var anmälningar om budgivningen, 135 stycken och på tredje plats var anmälningar om att mäklaren brutit mot god fastighetsmäklarsed, 102 stycken.