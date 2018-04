Dalaförfattare skriver om Martin Luther King och de svartas kamp för rättigheter i USA

Martin Luther King.Namnet framkallar omedelbart minnesbilder från talet han höll vid Lincolnmonumentet i Washington D.C nittonhundra…ja, när var det, det är så lätt att glömma…? I början av 60-talet var det, vid slutet av en fredsmarsch som samlade mer än 200000 deltagare, den 28 augusti 1963. Talet han höll, med raderna …”I have a dream” har röstats fram som det bästa talet i USA under hela 1900-talet.

Om talet och den som höll det, Martin Luther King, har den flitige författaren Lars Åke Augustsson, Dala-Floda, skrivit en bok, lagom till 50-åriga åminnelsen av Kings död 1968, "Martin Luther King: Hans dröm och vår verklighet". Boken består av tre delar: Historien om afroamerikanernas medborgarrättskamp i USA under 1960-talet där King får en ledande roll.Som 19-åring går han in i sin fars roll och blir 1948 biträdande pastor vid Ebenezer Baptist Church i Atlanta, huvudstaden i Georgia.Andra världskriget är över och svarta soldater som riskerat sina liv under amerikansk flagg återvänder till segregation och raslagar i hemlandet.Den 1 december 1955 vägrar Rosa Parks att resa sig från sin plats i den fullsatta bussen i Montgomery, Alabama då en vit man vill sitta ner. Hon kastas i fängelse.

Fem dagar senare inleds en bojkott av bussarna i staden ledd av en ung Martin Luther King som blivit ordförande i MIA, organisationen vars modesta krav är att resenärerna ska bemötas artigt, att inga platser skulle reserveras för vita och att svarta ska kunna anställas som busschaufförer.Framgången med bussbojkotten sätter strålkastarna på King och inom kort utsätts han för bombattentat.

Kings svar blev – ickevåld.

King var en briljant organisatör och en karismatisk talare, en retoriker med direktkontakt med Bibelns värld och Platons och Aristoteles Akademiea och Lykeion.

Hans berömda tal i augusti 1963 innehåller alla de delar som krävs. Hans inledning är stillsam och redogörande. Så vandrar han vidare i berättelsen. Han väntar så länge, mot slutet, till att lösgöra den kraft och energi som byggts upp… och där står han då till sist, så som Moses gjorde på Sinai, och skådar ut över den tid som skall komma…”I have a dream…” Jag har en dröm”…Och vem har inte haft en dröm?

Men… King var inget helgon, han bröt sitt äktenskapslöfte flera gånger och fuskade till sig en doktorstitel. Augustsson undviker inte detta, men fördjupar sig å andra sidan inte. King fick Nobels fredspris, vilket Augustsson noterar, men författaren väljer att driva historien framåt, och i andra delen smalnar berättelsen av. Som en Messias talar King med sina närmaste om sin förestående bortgång och hans ankomst till Memphis liknar på ett kusligt sätt Jesu ankomst till Jerusalem vid påsken, där planet från Atlanta bombhotas, en rad märkliga händelser inträffar. Det blir en thriller där till sist Kings liv ändas av mördarens kula, en enda från ett jaktgevär, ett Remington Gamemaster med kaliber 30-06, en vanlig kaliber bland svenska älgjägare.

I bokens tredje del reser Augustsson till amerikanska södern och söker upp platser som etsats in i historien: Birmingham, Alabama, Selma och Edmund Pettus-bron.

Edmund Pettus var general i konfederationen, sydstatsarmén, som efter krigsslutet 1865 blev ledare inom Ku Klux Klan i Alabama.Nu har han en bro uppkallad efter sig över vilken varje år tusentals vandrar för att högtidlighålla minnet av marschen som blev en viktig del i rösträttskampen 1965. Vid kyrkogården hyllas han å andra sidan med staty i brons och fyra små sydstatsflaggor.Augustssons resa fortsätter in i den nutida rörelsen Black Lives Matter. Här lever fortfarande Kings icke-våldsprincip, man är dock beväpnade med mobiltelefoner som dokumenterar polisövergrepp vilket fungerar i rätten. Författren ger många exempel på polisvåld, men berättar också om poliser som sparkats eller dömts. I ett möte med en ung jurist, Sir Maejor Page, antyds en hotfull framtid. Page talar positivt om separatism och menar att svarta bara ska handla av svarta och således bojkotta judiska och koreanska butiksägare.

Augustsson leder oss ända fram i nutid. Presidenten i USA, Donald Trump överraskar på alla plan: moraliskt, etiskt och politiskt och tanken faller på en händelse inte så långt bort i tid.

En granne bjöd in mig på kaffe i sin lägenhet i gruvarbetarkvarten i Falun för några år sedan. På väggen satt en fullstor sydstatsflagga. En skärmbilds-tv i köket visade ”The O’Reilly factor” där programledaren hamrade ut oförsonligt hat och ilska.

”Det här är den enda kanalen som berättar sanningen”, sa Grannen och framhöll värdet av de liberala vapenlagarna som han hade upplevt under den tid han hade bott i USA. Särskilt mot mexikanerna var vapnen, enligt honom, väl lämpade att användas.Grannens politiska drömmar skulle uppfyllas i november 2016 då Donald Trump, med kopplingar till Ku Klux Klan, valdes till USA:s president. Vapen skördade så unga liv i skolorna. I Sverige demonstrerar nazister nu på 1:a maj.Lars Åke Augustsson tillhör de stora resenärerna, journalisten som flanerar och lägger märke till detaljer. Han väcker frågeställningar om tillståndet i USA… och i Sverige.Thomas Fahlander