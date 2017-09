Clowner mot nazister samlas i Göteborg "Vi hoppas på en kärleksfull stämning"

Under lördagen demonstrerar Nordiska motståndsrörelsen i Göteborg. Tusentals motdemonstranter förväntas sluta upp. Några av dem är nätverket We Are Dalarna, med sidonätverket Clowner mot nazister.

– Vi hoppas på en kärleksfull stämning trots att hatet är ute på gatorna, säger Lina Emanuelsson från Clowner mot nazister.