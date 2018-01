Polisens svar på kritiken: "Finns inte i min sinnevärld att påbörja en Facebooktråd"

Ordföranden för Unga Örnar, Christian Kaddik, erkänner att det var han som startade Facebooktråden där det berättas om en vandalisering av en bil på Tjärna Ängar.

I tråden framkommer att dåvarande ordföranden i Brå, Kenneth Persson, haft detaljkunskap om vandaliseringen – men inte informerat polisen.

– Jag tänker att arbetar man med barn och ungdomar och får reda på oegentligheter i samband med det ... Bara tanken att lägga ut en Facebookkonversation tycker jag är fel. Det är ungefär som att jag som tjänsteman skulle lägga ut en Facebookkonversation om tunga delar jag träffar på i jobbet. Jag har svårt att förstå det, säger Erik Gatu.

Christian Kaddik motiverar att Facebooktråden startades i ilska över vandaliseringen och ambitionen var inte att driva en egen brottsutredning.

– Det är ett antal människor som är inne och har synpunkter. Det vi har reagerat på är där Kenneth Persson säger: "Se till att det blir märkbart!" För mig är det ett direktiv, sedan undrar jag på vilket sätt det här ska bli märkbart för den som gjort det här. Längre ner framkommer det, genom Kenneths kommentar, att det här är uppklarat och att föräldrar ska ersätta skadan. I samband med detta hyllas det också att polisen hållits utanför – det är grunden till vår reaktion. Vi tycker inte att det är rätt att hantera ungdomar så, säger Erik Gatu.

Är det så farligt då, om man har dialogen med ungdomar och föräldrar och löser problemen själv?

– Dels handlar det om att polisen inte får den här informationen mer än på annat sätt. Sedan kan jag bara gå till mig själv, där jag arbetar med barn och ungdomar, som utfört ett brott. Det finns inte i min sinnevärld att påbörja en Facebooktråd om det. Det handlar om barn och ungdomar som befinner sig i en uppväxt, plötsligt är det här uppe för alla att se. Man är fri att uttrycka vad man vill, men jag hade inte gjort det i det här läget, säger Erik Gatu och fortsätter:

– Det som gäller Kenneth Perssons del, han är ordförande i Brå och i socialnämnden. Han är inne på en öppen Facebook, där man kan anta att det är ett barn eller ungdom som utfört det. Christian startar den, men Kenneth väljer att fylla på. Kenneth är den vi samarbetar med och det är det jag reagerar över.

Enligt Christian Kaddik har han gett polisen ett för- och efternamn.Hur ser du på det?

– Det stämmer att vi får ett förnamn. Det är något som förundersökningsledaren tar ställning till. Det är ett förnamn som inte är helt ovanligt i det här området. Det är inte tillräckligt att inleda en förundersökning.

Enligt Kaddik har ni fått både ett för- och efternamn i samband med att han kallats in på ett förhör under hösten och att ni ganska enkelt skulle kunna ringas in vem det var?

– Han (Kaddik) kan ha hörts i ett helt annat ärende. Där ger han ett för- och efternamn i det ärendet. Men, ingenstans i det här, jag har läst det (förhöret), så säger han ett för- och efternamn och att det skulle finnas en koppling till vandaliseringen av bilen. Det är en helt annan händelse. Han nämner inte ens skadegörelsen eller att det finns en koppling till det här namnet. Det här förhöret är uppläst och godkänt dessutom. Kaddik anser att han inte rundat er eftersom han gett er ett fullständigt namn?

– Det stämmer som han säger, att han gett oss ett förnamn. Däremot bedömde vi att vi inte kommer vidare. Vad som sedan händer i konversationen är ett form av brottsutredning på Facebook. Det står om föräldramöten, att man erkänt och att det är uppklarat utan polisens inblandning. Det här får vi reda på av en ren tillfällighet, och det är grunden till vår reaktion.

Efter att Kenneth Persson nu avgått som Brå-ordförande hoppas Erik Gatu på en lösning.

– Vi ser framåt nu. Jag vill lägga min energi på Borlänges utmaningar.

