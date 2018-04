"P3 Älskar" åker ut på turné för femte året i rad och är ett klubbkoncept som levererar "ett koncentrat av P3 under en klubbkväll fylld av artister, stand up och mingel med P3-profiler". Under våren kommer turnén till Örebro och Göteborg där artister som Oscar Zia, Dolores Haze och Lamix.

Den 2 november är det alltså dags för Liljan i Borlänge att husera "P3 Älskar".