Nästan var tredje niondeklassare saknar behörighet till gymnasiet – "Det är väldigt allvarligt"

När den preliminära antagningen till gymnasiet är klar visar det sig att ovanligt många av Borlänges niondeklassare saknar gymnasiebehörighet.

Det finns 652 niondeklassare i kommunen. Av dem som sökt till kommunala gymnasieskolor i Borlänge är det så många som 191 som inte har antagits till en utbildning. De saknar gymnasiebehörighet.

Det är ovanligt många. Vid samma tid förra året var motsvarande antal 131 elever. Och längre tillbaka var det färre. 2014 var det till exempel 85 av niondeklassarna i Borlänge som sökte sig till kommunala gymnasier i Borlänge som saknade gymnasiebehörighet vid den preliminära antagningen. 2015 var motsvarande siffra 97 elever. 2016 var det 103 elever som saknade gymnasiebehörighet.

– Det är en ökning i år. Det är bekymmersamt, menar gymnasiechef Mikael Fältsjö.

Fältsjö hoppas att eleverna hinner få gymnasiebehörighet under studierna nu under vårterminen eller under sommarskolan som kommunen anordnar.

Monica Lundin (L), andra vice ordförande i barn- och bildningsnämnden, ser allvarligt på statistiken.

– Jag räknar ut att det är 37 procent av Borlängeeleverna som sökt till Borlängeskolor som saknar behörighet. Det är otroligt allvarligt, säger Lundin.

- Det är ett misslyckande för grundskolan, konstaterar Monica Lundin.

Hon menar att det borde vara enklare att gå om ett år i skolan och att skolplikten skulle förlängas så att till exempel nyanlända får mer tid.

– Under alla mina 14 år som skolpolitiker har jag fått liknande indikationer från gymnasielärare att eleverna kommer för dåligt förberedda till gymnasiet, anser Monica Lundin.

– Man gör sitt bästa ute i verksamheten. Min bild av läget är att man sliter med för få resurser. Det är vi politiker som måste ge personalen de rätta förutsättningarna. Vi måste bli bättre på att forma verksamheten efter elevernas behov, anser Monica Lundin.

Den slutgiltiga gymnasieantagningen sker på elevernas slutbetyg i juni. Sista dag för att göra ändringar i sin gymnasieansökan är 18 maj.

DT har sökt barn- och bildningsnämndens ordförande Mari Jonsson (S) för en kommentar, men då hon är på tjänsteresa har hon inte gått att nå.