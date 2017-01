Hundratals Borlängebor väntas delta i årets fågelräkning

Den 27-30 januari sker den årliga kampanjen "Vinterfåglar in på knuten". Runt om i landet räknas vinterfåglar.

Sveriges Ornitologiska Förening står bakom evenemanget som första gången genomfördes 2006.

Rapporter kom från 275 fågelbord i Borlänge under räkningshelgen ifjol. Rapport går att lämna via datorn, en app eller via post.

– Här i Borlänge såg topplistan ut i princip som topplistan i landet, berättar Lars-Erik Nilsson, Tunabygdens fågelklubb.

Talgoxe är vanligaste fågeln, följd av pilfink och blåmes. När det gäller Dalarna som helhet toppas listan av talgoxe, därefter kommer blåmes och domherre.

Många är intresserade av fåglar, och på lördag förmiddag välkomnar fågelklubben alla att göra ett besök vid den gamla fäboden Mossbodarna och klubbens "offentliga" fågelmatning.

Platsen ligger 2,5 km från Idkerbergsvägen.

– Klubben har matat här flera år och många arter visar sig vid frömatningen och på späck- och talgramar, berättar Lars-Erik Nilsson.

De vanliga skogsmesarna visar upp sig.

– Gråspett, sparvuggla och många domherrar kan ses här. Just nu även den lite sällsynta nötkråkan.

Det är klubbmedlemmarna Bo Johansson och Bo Eriksson som håller i matningen och fyller på med frön från klubbens sponsor.

På lördag förmiddag, 28 januari, finns medlemmar på plats vid Mossbodarna för "visning" av matningen.

– Intresserade kan komma, titta och prata fåglar.

Även 22 februari, på Fornby folkhögskola, står fåglarna i fokus. Då arrangeras den traditionella fågelkvällen.

– Landets enda kvinnliga professionella fågelskådare, Gigi Sahlstrand, kommer och berättar om fåglar och fågelskådning, berättar Lars-Erik Nilsson.