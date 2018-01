Efter ett lyckat 2017 - nu kan Borlängerapparen bli prisad på musikgala

2017 blev ett lyckat år för Borlängerapparen Klemens Mattsson, 34 år, som under namnet Soulsaga gör hiphop på både svenska och engelska. Han avverkade ett antal uppträdanden under sommaren och hösten, bland annat på Manifest On Tour. Dessutom släppte han ifrån sig singeln "Vandringssägnen" som stakade ut en ny folkmusikinspirerad inriktning.

- Det har varit ett bra år med mina mått mätt med mycket spelningar. Jag önskar kanske att jag hade hunnit släppa mer musik under året men det är på gång, säger Klemens.

Men det räckte alldeles tillräckligt för att han skulle bli nominerad till Årets nykomling på Svenska oberoende musikproducenters Manifestgalan som äger rum den 2 februari på Nalen i Stockholm.

Klemens är väldigt glad över nomineringen men säger också att det känns lite märkligt efter att ha varit aktiv som musiker ett tag.

- Världens äldsta nykomling haha! Nej, men det känns lite dubbelt. Jag är lite förvånad samtidigt som jag tror på det jag gör. Man har ju haft en del besvikelse genom åren och jag trodde väl att oddsen var större än att bli nominerad till Dalecarlia Music Awards.

Vad skulle det betyda om du vann?

- Förhoppningsvis skulle det vara ett välbehövligt vind i seglet och en bekräftelse på ett personligt plan. Det kanske skulle bli lättare att nå ut genom bruset, man brukar ju säga att framgång föder framgång.

2018 hoppas Klemens kommer att fortsätta i samma stil som fjolåret. Han utlovar ny musik, inom kort släpps nya singeln "Mannen" som fortsätter i samma spår som "Vandringssägnen".

- Det var liksom en språngbräda den låten och något jag vill fortsätta med. Ambitionen är att få ut en fullängdare med det soundet på ett eget bolag. Den nya singeln kommer att vara mer lättsam än det jag har släppt tidigare utan att på något sätt kompromissa med det jag gör. Jag är väldigt stolt över den.

Förutom Soulsaga är jazzmusikern Samuel Hällkvist från Gustafs är nominerad i kategorin Jazz för skivan "Samuel Hällkvist & Variety of rhythm" och hemliga bandet Priest, med medlemmar från bland annat Falun, kan vinna i kategorin Synt för albumet "New Flesh".

Tidigare Falun-, Rättvik- och Malungsbon Sara Parkman är nominerad i kategorierna Folk samt Manifest och SKAPs pris till årets kompositör för albumet "Matriarkerna" som hon gjort tillsammans med Samantha Ohlanders.

Gitarristen Henrik Palm från Falun kan ta hem priset i kategorin Rock för solodebuten "Many days".

