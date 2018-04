De gör gala för Bulgariens hundar och katter

Mer läsning för våra Plus-kunder:

Det är organisationen "Help Bulgaria street cats and dogs" som man kommer att försöka samla in pengar till genom galan. En av artisterna som ställer upp är Tommy "Stommen" Liljegren.

– Det är just för att den organisationen har gjort stort intryck med sitt outtröttliga arbete för djuren. Givetvis finns det andra organisationer som utför ett fantastiskt arbete för djur i nöd och det ska dem ha all credd för. Men trots att HBSCAD har balanserat på "klippkanten" och gör fortfarande, främst ekonomiskt sett, har de inte gett upp, säger Tommy och fortsätter:

– Jag fascineras av deras brinnande vilja för djurens välmående och för deras drivkraft över att göra allt för att djuren ska få ett värdigt liv, trygghet, kärlek och respekt. Miljön som de arbetar i och befinner sig i är väldigt destruktiv, farlig och väldigt brutal för djurens del.

De andra artisterna som kommer spela på galan är John Mitchell, Sofie Jonsson och Duo Stemya.

Entrén är gratis och donationer frivilliga.