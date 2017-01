Borlängefotograf nominerad i Årets Bild

Grattis till nomineringen Henrik. En klassik sportfråga: Hur känns det?

– Det känns ju jättekul och hedrande naturligtvis. Lite förvånande också. Det är ju ändå rätt många fotografer som skickar in bilder och inte många som sen blir nominerade.

Vilka kategorier hade du skickat in tävlingsmaterial till?

– Jag hade skickat in i sportreportage, bildreportage Sverige, vardagsliv och en sportbild. Jag har skickat in alla bilderna just för att jag tycker om dem.

Har du någon aning om vilken av dina bilder som är nominerad?

– Inte en susning faktiskt. Fototävlingar är ju ett synnerligen subjektivt lotteri.

Ingen magkänsla?

– Nej, jag har faktiskt inte det. Det är jättesvårt. Svårast är nog sportbild reportage med tanke på att det varot OS och andra stora evenemang i år. Men det har ju visat sig att man haft fel förr när man tittat på tidigare års resultat i Årets Bild.

Har du varit uppmärksammad i Årets Bild tidigare?

– Jag har inte varit nominerad tidigare. Men jag har haft med bilder i Årets bildboken. Så man har säkert vart med och snuddat någon gång. Men har väl det subjektiva lotteriet fallit ut på ett annat sätt, haha.

Vad tycker du om Årets Bild som tävling?

– Det är ju en viktig tävling. Det är en hårdare värld för pressfotografer idag. En och annan har ju försvunnit från redaktionerna. Tävlingen ger ju extra uppmärksamhet, åtminstone en gång om året. Det är ju väldigt få fotografer numera som strövar rint med kameran och fångar ögonblick i vardagen. De flesta har ju inte den tiden idag.

Fotnot: Tidigare medarbetaren på Dala-Demokraten, Magnus Wennman numera på Aftonbladet är också nominerad. Samt David Lagerlöf från Expo som tog den uppmärksamamde bilden på Tess Asplund på nazistdemonstrationen i Borlänge den 1 maj i år.