Borlänge Against Drugs släpper musikvideo: "Vill belysa problematiken med droger"

I TV-klippet här ovanför visas musikvideon till Borlänge Against Drugs låt "Don´t do it".

För knappt två år sedan. i maj 2015, berättade DT om föreningen BAD – Borlänge Against Drugs, som då var nystartade. Det hela började med en låt som sedan blev en studiecirkel.

– Vi vill skapa en medvetenhet kring de negativa konsekvenserna som finns med droger. Att folk ska reagera och höja på ögonbrynen mot droger, sade BAD-medlemmen Marcus Persson då till DT.

Nu har BAD spelat in en musikvideo, som publicerades den 1 april. Datumet till trots är det allt annat än något skämtsamt. Budskapet med låten "Don´t do it" och musikvideon är väldigt allvarligt.

"Vi vill skapa ett medvetande omkring droger och dess negativa konsekvenser. Vi vill att medmänniskor höjer ögonbrynen om att droger ALDRIG är OK. Vi har skapat vår logotype för att sprida budskapet vidare som heter B A D – Borlänge Against Drugs", skriver BAD i anslutning till videon på YouTube.

– Det hela har dragit ut lite på tiden. Det är snart två år sedan som vi började med detta. Av olika anledningar har det kommit andra saker emellan som har gjort att videon har tagit tid att färdigställa, säger Patrik Andersson, ordförande för BAD samt den som skrivit text och musik till "Don´t do it", som han dessutom sjunger på, tillsammans med Maria Larsson.

Videon är inspelad i Borlänge, med statister och musiker från Borlänge och Rockhuset vid Cozmoz har använts som studio.

– Man kan se Hagagymnasiet och utebasketplanen vid Maserhallen i videon. Vi försökte faktiskt att få mer ännu mer Borlängemiljöer i själva videon, berättar Patrik Andersson.

Patrik Andersson har kontakt med en polis i Borlänge som gärna vill använda musikvideon i sina föreläsningar.

– Så jag tänker prata med Kenneth Persson (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, för att få loss pengar till att låta den här polisen föreläsa i alla högstadie- och gymnasieskolor i Borlänge. Det handlar om runt 3 700 elever i tonåren, exakt den målgrupp som vi vill rikta oss mot, säger Patrik Andersson.

BAD har även klippt ner videon till en kortversion på 20 sekunder.

– Vi ska försöka få in den hos bion, som en trailer inför biofilmerna, säger Patrik Andersson.

Flera lokala sponsorer har stöttat BAD:s projekt med inspelningen av låten och musikvideon.

– Det var inga problem att få sponsorer att ställa upp. De hoppade på direkt, när vi berättade lite med om vad det handlar om, säger Patrik Andersson.

Han betonar även att BAD inte är några specialister på drogmissbruksvård.

– Vi kan ju ingenting om droger, men vill belysa den här problematiken. Dessvärre finns det många ungdomar som har problem med droger, mobbning och utanförskap, säger Patrik Andersson.

Varför valde ni att belysa detta via musiken?

– Det känns som ett annorlunda sätt, inte så stelt med en massa pekpinnar. Vi hoppas att vi med låten och videon kan nå ut till ungdomarna. Vi har fått stor spridning på videon sedan vi släppte den och hoppas att även vårt budskap ska spridas på samma sätt, säger Patrik Andersson.

Vad händer härnäst för BAD?

– Det är lite oklart, vi har inte hunnit titta så mycket framåt. Vi ska försöka prata med olika aktörer, bland annat kommunen och Peace & Love om de vill hjälpa oss med att använda och visa videon i olika sammanhang. Och sedan hoppas vi på att videon kan visas i samband med dessa föreläsningar som jag nämnde tidigare, säger Patrik Andersson.

