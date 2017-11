Längtar du tillbaka till 90-talet? Då kanske du ska besöka Liljan i januari som då får besök av Vengaboys.

Vengaboys bildades i mitten av 90-talet och är kända för hits som "Boom, Boom, Boom, Boom!!" och "We're Going to Ibiza". Den 6 januari kommer bandet till Liljan för en spelning i Borlänge. "Nostalgi när den är som skönast!" konstaterar Liljan själva på Facebook.

