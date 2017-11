60-talsmusik från Avesta på SPF-möte

Anette Sahlberg med härlig sångröst till gitarr kompas av välsjungande herrar, Gunnar Ekeroth bas, Lars- Åke Carlsson och Ray Thunman gitarr. Det blev många kända låtar som, ”Save the last dance for me”, "På festplatsen" av Ove Thörnqvist, ”When my blue turns again” och som avslutning en hyllning till Avesta med ny text på en känd melodi, ”Little old town Avesta”.

Att Lars-Åke Carlsson är musiker överraskade många. Han är känd för sina uppdrag i SPF, vice ordförande i Avesta och länet, dessutom ny ledamot i förbundsstyrelsen. Det blev en uppskattad information när han berättade om sin roll och vad som är på gång i organisationen.

Efter kafferast, lottdragning och lite information om kommande aktiviteter var det många som på hemvägen gnolade på melodier från ungdomen.

Gunnar Olsson