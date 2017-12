Borlänge krossade Östersund i Allettan-premiären

Det bjöds på mycket känslor, flera utvisningar och en hel del snygga mål i premiären av Allettan Norra.

Hemmalaget Borlänge tog kommandot och fick en bra start då Oliver Erixon gjorde 1–0 drygt åtta minuter in i första perioden. Han tog en vända bakom Tim Juel i Östersundskassen, vände in utan markering och sköt in pucken ganska enkelt.

Ett väldigt laddat Östersund hade ett gäng kvitteringsmöjligheter men kunde inte få hål på Marcus Hellgren, som varit utlånad till allsvenska Leksands IF den här säsongen.

I mittperioden avgjordes Allettan-premiären med tre Borlängemål på mindre än fyra minuter.

2–0 – Joel Källström Englund tog några skär in från högerkanten och sköt ett hårt slagskott mot närmsta stolpen, som Tim Juel inte kunde hålla.

3–0 – Nils Eriksson fick pucken i drömläget från slottet och gjorde som så många gånger tidigare den här säsongen mål i det läget.

4–0 – 5.08 av perioden hade spelats då backen Rasmus Rundgren slog en diagonal passning genom anfallszon till Sebastian Bengtsson som pangade in Borlänges fjärde mål.

I den tredje perioden reducerade Tony Söderman för Östersund – men förgäves. Hemmalaget gjorde några minuter senare både 5–1 och 6–1 i powerplay, med målskyttarna Marcus Andersson och Isak Pantzare.

Östersund fick ett sent tröstmål med lite mer än en minut kvar genom William Mann till 6–2.

Totalt sett, en stabil hemmaseger för Borlänge.

Lagen möts igen redan på fredag. Då har Östersund chans att ta snabb revansch.

Matchfakta

Borlänge HF–Östersunds IK 6–2 (1–0, 3–0, 2-2)

Första perioden: 1–0 (8.19) Oliver Erixon (Rasmus Rundgren).

Andra perioden: 2–0 (21.20) Joel Källström Englund (Henrik Olsén), 3–0 (23.58) Nils Eriksson (Marcus Andersson, Lars Eriksson), 4–0 (25.08) Sebastian Bengtsson (Rasmus Rundgren).

Tredje perioden: 4–1 (47.43) Tony Söderman (Sebastian Fakt), 5–1 (51.21) Marcus Andersson (Isak Pantzare), spel fem mot fyra, 6–1 (55.11) Isak Pantzare (Lucas Venuto, Nils Eriksson), spel fem mot tre, 6–2 (58.49) William Mann (Ludwig Tallqvist).

Skott: 38–50 (9–12, 18–18, 11–20)

Utvisningar: BHF: 7x2. ÖIK: 12x2.

Domare: Hampus Springare.

Publik: 645.