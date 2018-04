BILDEXTRA: Se vimlet från Dalecarlia music awards!

► LÄS MER: Björn Skifs hyllad med hederspris - här är alla vinnare på årets Dalecarlia Music Awards

Här är alla vinnare på Dalecarlia Music Awards 2018:

Juryns Hederspris: Björn Skifs

Årets Arrangör: Hedemora Out & Loud

Årets Klassiska: Dalasinfoniettan

Årets Liveupplevelse: Brothers Of Metal

Årets musikvideo: V - Souls Of The Nearly Departed (Olle Ferner)

Årets låt: Skott - Mermaid

Årets band: Good Harvest

Årets artist: Skott

Årets folkmusik: Malin Foxdal Trio - På Andra Sidan Swede Hollow

Årets album/samlade produktion: Achee Flips - Konst

Årets producent: Erik Berglund

Årets interaktiva ljudproduktion: Vassili Neplokh

Årets gästpris (Lilla Dan Andersson-priset): Ellinor Brolin

Årets Nykomling: Skott