BILDEXTRA: Pianokörning i ett varv – sen höjde lagkamraterna farten i snöigt Orsa Grönklitt Ski Marathon

Lagkamraterna i Lager 157 Ski Team Fredrik Byström och Oscar Persson kom att göra upp om segern i Orsa Grönklitt Ski Marathon. Och ute på Kallbolsmyren på det andra varvet var Persson ofin nog att åka ifrån Orsabon Byström på dennes hemmaplan.

– Vi hade bra samarbete i två, tre kilometer men sen blev det så att han tappade någon meter efter mina dragningar och sen ville han inte gå fram, då kände man att han ryker snart. Jag kände väl att jag hade bra tryck och att han började bli trött. Och det var en ganska bra lucka bakåt och fem kilometer till mål, så då blev det var och en för sig själv, säger värmlänningen Persson, som var nöjd med att stå som segrare.

– Skönt, jag har varit tvåa två gånger här så det var tredje gången gillt. Det var ett bra lopp, bra känsla.

Fredrik Byström var också nöjd efteråt.

– Det var ett bra lopp, kroppen svarade bra tyckte jag. Det var roligt, men jag räckte in till mot Oscar.

På damsidan gick segern till fjolårssegraren, Årsundas Annika Löfström, som fortsätter att visa att formen är fin inför Vasaloppsveckan. För två veckor sedan vann 31-åringen Sixten Jerneberg Memorial i Lima och nu var hon alltså tillbaka i Dalarna för ännu en seger.

Löfström hängde med de främsta herrarna långt in på det första varvet och var till och med uppe och drog i täten en kort stund i de tuffa förhållandena, där ingen riktigt ville dra. Ett tag gick också Lager 157:s 47-årige Stefan Palm loss från tätklungan.

Men mot slutet på första varvet, när banan leddes bort från myrarna och in mot det mer kuperade elitspåret, sprack fältet upp.

– Första varvet var ju som vanlig pianokörning, sen i backarna upp mot slutet blev det lite mer körning och sen sprack det rejält. Vi hade lagt en taktik, jag och Oscar, att vi skulle köra på mot slutet av första varvet. Vi insåg att när det är så här mycket snö i spåret är det svårt att ligga först. Det kostar för mycket. Det var väldigt lugnt, till och med bästa dam var uppe och körde i tät och fick en liten lucka, säger Fredrik Byström.

– När man vet att det är 21 kilometer och ingen har åkt hela sträckan och man vet att det ligger nysnö i spåren garanterat. Det blir ju mycket taktik, det finns inte att man bränner sig på första och sen gäller det att vara på tå andra varvet, då gäller det att vara med och hoppas att man är stark, säger Oscar Persson.

Och på andra varvet gick Byström och Persson tidigt loss.

De båda lagkamraterna från Lager 157 Ski Team var storfavoriter på förhand, möjligen tillsammans med Grycksbosonen Rikard Tynell, Team Tynell.

– På förhand kändes det som att det var vi, jag tror att Tynell har haft problem med någon magsjuka eller grejer förra veckan så jag tror inte han var i sin bästa form. Sen vet man ju att på andra varvet, då flyger de av rätt fort de flesta. Det gäller bara att spara energi och vänta till varvningen när man vet att tusen andra pers har kört upp spåren, då blir det mer normalt och man kan ligga längst fram och bomba, säger Oscar Persson.

Att farten höjdes ser man bland annat på segertiden, som landade på knappa 1.57, trots att första varvet gick på över timmen.

Resultat från tävlingen under bilderna nedan.

Fler bilder från Orsa Grönklitt Ski Marathon:

Fakta / Resultat, Orsa Grönklitt Ski Marathon 2018

Herrar, 42 km: 1) Oscar Persson, Lager 157/SK Bore, 1.56.41, 2) Fredrik Byström, Lager 157/Orsa SK, 1.57.37, 3) Adam Steen, Axa SC/Falun, 1.59,00, 4) Gabreil Thorn, SK Bore, 1.59.08, 5) Daniel Södersten, Orsa SK, 1.59.09, 6) Rikard Tynell, Team Tynell/Grycksbo IF, 2.02.11, 7) Gustav Niord, Vreta SMK, 2.02.12, 8) Tim Magnusson, IFK Mora, 2.02,12, 9) Marcus Lagerquist, Sundybergs IK, 2.02.19, 10) Jonatan Engström, Borås, 2.03.07.

Damer, 42 km: 1) Annika Löfström, Årsunda IF, 2.08.15, 2) Linda Hansson, Axa SC, 2.17.51, 3) Lena Viklund, Högbo GIF, 2.18.51, 4) Lotten Sjödén, Älvdalens IF, 2.20.16, 5) Sandra Adriansson, Borgstena IF, 2.21.11.